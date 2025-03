'Only Murders in the Building' in april nieuw op STAR Channel

Star Channel kondigt met trots de tv-premiere van de Disney+ original 'Only Murders in the Building' aan. De serie volgt drie vreemden: Charles (Steve Martin), een gepensioneerde tv-acteur; Oliver (Martin Short), een flamboyante theaterregisseur; en Mabel (Selena Gomez), een jonge vrouw met een mysterieus verleden.

Ze delen een obsessie voor true crime. Wanneer een medebewoner van hun appartementencomplex onder verdachte omstandigheden overlijdt, raken ze zelf verwikkeld in het mysterie.

Vanaf 2 april, elke woensdag een dubbele aflevering om 20.35 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN

DARK WINDS

'Dark Winds' volgt de Navajo-agenten Joe Leaphorn en Jim Chee in de jaren 70, terwijl ze een dubbele moord onderzoeken. Ze worden geconfronteerd met mystieke en psychologische uitdagingen die hun spirituele overtuigingen op de proef stellen.

Vanaf 14 april elke maandag om 21.40 uur op STAR Channel.

NIEUW

PARISH

Het leven van een taxichauffeur wordt compleet op zijn kop gezet wanneer hij instemt om een in New Orleans gevestigde Zimbabwaanse gangster te vervoeren, die berucht is om het uitbuiten van immigranten zonder papieren in de zuidelijke havens van de VS.

Vanaf 28 april, elke dinsdag om 20.35 uur op STAR Channel.

NIEUW

THE RESIDENT

Als jonge coassistent komt de idealistische en perfectionistische Devon Pravesh, vers van de universiteit, terecht in de harde wereld van het ziekenhuis. De oudere, strenge maar briljante Conrad Hawkins neemt hem onder zijn hoede. Hij laat de nieuwkomer onverbloemd kennismaken met zowel de positieve als de negatieve kanten van de moderne geneeskunde. Of het nu gaat om het redden van het leven van een patiënt of het vechten tegen een verloren zaak, het werk zal altijd onberekenbaar en vol verrassingen blijven

Vanaf 2 april, elke woensdag om 21.45 uur op STAR Channel.