Nieuwkomer Duncan Laurence maakt meteen gretig gebruik van de rode knop in 'The Voice Kids'

Vrijdag 25 maart is het zover! Vanaf dan staat een nieuwe lading jong talent klaar in 'The Voice Kids' om te tonen wat ze in hun 'muzikale mars' hebben en de boel op stelten te zetten. Ook dit jaar staan er vier rode stoelen klaar, goed voor zes paar luisterende oren.

Nieuwe coaches Metejoor en Duncan Laurence nemen voor het eerst plaats in de draaistoelen naast coach Laura Tesoro. En in team K3 schittert Julia als nieuw gezicht om de jongste talentjes te coachen. 'De eerste druk op de knop is magisch, dat vergeet je nooit meer', vertelt coach Laura. Nieuwkomer Metejoor vindt het alvast erg spannend: 'Als er iets nieuws aankomt, heb ik kriebels in mijn buik. Een soort gezond stresske!'

De coaches trekken de eerste Blind Auditions op gang met een knallende, eigen versie van Blinding Lights van The Weeknd. Nadien is het aan de kids zelf om zich van hun meest muzikale kant te tonen. En of ze dat doen… De coaches krijgen meteen heel wat uniek talent voorgeschoteld, gaande van rocknummers tot jazz én zelfs voor de allereerste keer ooit een jonge rapper. De coaches vragen zich dan ook meermaals af of ze wel in 'The Voice Kids' zitten en halen alles uit de kast om de talenten in hun team te rijven. Nieuwkomer Duncan is meteen erg grote fan van de rode knop en houdt zich niet in om meermaals van zich te laten horen… 'Wil jij nu eens stoppen aub?', klinkt het bij Metejoor. 'Ja, het is genoeg hé! Kunnen wij de knop van Duncan saboteren? Je bent een blok aan ons been', lachen de dames van K3.

Dit jaar krijgt host An Lemmens het gezelschap van ‘new kid in town’ Maksim Stojanac. Terwijl An samen met familie en vrienden de optredens aan de zijlijn beleeft, meet Maksim de temperatuur net voor de optredens op. En dat doet hij op een wel heel unieke plek: in de botsauto’s op de kermis. 'Er zijn heel veel kinderen die stress hebben dus ik ga ze ontstressen in de botsauto’s en een babbeltje met hen slaan', lacht hij. Daarnaast mag hij ook een heleboel kinderen verrassen met een ticket voor de Blind Auditions en dat levert een heuse rollercoaster aan emoties op.

Deze talenten zingen de pannen van het dak in de eerste Blind Auditions:

Juliette (9, Haacht) wil graag beroemd worden en staat heel de dag door te dansen en zingen. Ze wil de coaches overtuigen met haar versie van het jazznummer Your Heart Is As Black As Night van Melody Gardot.

Jan Alexander (12, Gent) is de broer van Katarina die in 2017 The Voice Kids won. Hij gaat niet zingen, maar rappen en brengt het nummer Juicy van The Notorious B.I.G. 'Ik vind dat ik geschiedenis schrijf want ik ben eigenlijk de eerste rapper in 'The Voice Kids'!'

Cara (14, Heusden-Zolder) wordt op school verrast door Maksim met een ticket voor de Blind Auditions. Ze zingt Like My Father van Jax en draagt het nummer op aan haar mama en papa.

Zusjes Nine & Lune (11 en 13, Pepingen) houden ervan om op de tractor te rijden en samen te zingen. Daarnaast zijn ze grote fans van Metejoor en doen ze dan ook, niet toevallig, auditie met het nummer 1 Op Een Miljoen. Draait hun grote idool zich om?

Sofian (14, Oostakker) wordt tijdens het shoppen verrast met een ticket voor de Blind Auditions. Hij doet mee om de pesters van vroeger te laten zien wat hij kan en waar hij nu staat. Stoot hij door in 'The Voice Kids' met Anyone van Demi Lovato?

Marie-Émilie (12, Genval) kiest voor haar auditie een nummer dat de coaches meteen verrast: Piece of My Heart van Janis Joplin, Big Brother & The Holding Company. 'Het is echt moeilijk om te zingen maar ik ga mijn best doen!'

Isis Lilja (14, Schoten) is opgegroeid in een muzikale familie. Ze zingt en speelt saxofoon. Voor haar auditie brengt ze My Future van Billie Eilish.

Joandel (13, Willebroek) houdt van muziek, zingen, dansen en van baseball. Hij zet de studio op z’n kop met het eurovisiesongfestivalnummer Chameleon van Michela, dat bij Duncan meteen een belletje doet rinkelen.

Marit (9, Brugge) weet de coaches te ontroeren met haar versie van Altijd Heb Ik Je Lief van Clouseau.

Floris (14, Sint-Pauwels) deed een paar jaar geleden ook mee aan 'The Voice Kids'. Hij waagt opnieuw zijn kans met het nummer Don’t Look Back In Anger van Oasis, één van de lievelingsbands van Marthe uit K3.

Maïté (14, Dergneau) doet mee om ervaring op te doen en te tonen dat je emoties kan uiten in muziek. Ze brengt het nummer Heal van Tom Odell als ode aan haar overleden mama.

'The Voice Kids', vrijdag 25 maart om 20.35 uur bij VTM.