Nieuw seizoen van 'Spoed 24/7' vanuit spoeddienst UZ Gent

Dit najaar brengt En het zesde seizoen van de gesmaakte docureeks 'Spoed 24/7'. Opnieuw werd er zes weken lang, 24 uur op 24, 7 dagen op 7 gefilmd in het UZ Gent: in de onderzoeksboxen en kritieke zone van de spoedgevallendienst, en in de operatiezalen.

De kijker kan zo vanop de eerste rij de verhalen volgen over mensen die op een van de moeilijkste en meest emotionele momenten in hun leven worden geholpen door een team van bijzonder gedreven artsen, verpleegkundigen en ambulanciers. 'Spoed 24/7' brengt al die verhalen op de meest respectvolle en getrouwe manier en bewijst opnieuw dat een documentairereeks nog nooit zo echt was.

Aflevering 1

Evarist werd vandaag op zijn boerderij aangevallen door een stier. Hij is bij bewustzijn, maar heeft veel pijn. Mario kreeg op het werk plots pijn op de borst. Hij werd door de bedrijfsarts meteen naar de spoedgevallendienst gestuurd. Er wordt een patiënt binnengebracht met brandwonden op de armen en in het aangezicht. De hogedrukpan was tijdens het koken opengegaan. Thaïs bleef met haar nagel achter de bench van de hond haken. Haar mama kan niet kijken. Alleen al bij het idee van de afgescheurde nagel valt ze bijna flauw. Lucas is 1. Hij werd geboren met een hartafwijking en is al veel ziek geweest. Nu heeft hij veel koorts, en zijn ouders maken zich zorgen.

'Spoed 24/7', vanaf 30 augustus elke maandag om 20.35 uur op Eén.