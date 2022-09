Nieuw seizoen van MAUVE.' op Play Sports

Na het vertrek van Vincent Kompany breekt met Felice Mazzu als nieuwe head coach een nieuw tijdperk aan. Mazzu gaat voor spelplezier en teamspirit en blijft bovenal trouw aan het jongerenproject dat RSCA uitzette.

Zal het volstaan om RSCA eindelijk nog eens in Europa aan het werk te zien?

In het tussenseizoen schrijven de supporters een brief aan het bestuur. Wat na Kompany? Zal de club trouw blijven aan eigen Neerpede-jeugd? CEO Verbeke belooft van wel. Even later raakt bekend dat Felice Mazzu de nieuwe hoofdtrainer van de club wordt. Aan hem om te bewijzen dat hij meestapt in het project. ​ ​

Met zeven spelers onder de 22 jaar in zijn kern, toont Mazzu tijdens de eerste competitiematchen dat ook hij gelooft in het project. Gemiddeld staan er per wedstrijd zo’n 6 pure ‘Made in Neerpede’-spelers op het veld. Dat de club voluit de kaart van de jong talent blijft trekken, zie je ook aan de inkomende transfers van youngsters als Nilson Angulo, Ishaq Abdulrazak, Sebastiano Esposito en Fabio Silva. Die laatste Portugese jongeman komt over van Wolverhampton, drukt met 5 goals in zes matchen al snel zijn stempel op het team en groeit uit tot de nieuwe publiekslieveling in het Lotto Park. Zijn familie ziet dat het goed is.

Die andere aanwinst, Sebastiano Esposito, overgekomen van Inter Milan , zoekt dan weer naar vertrouwen en zijn beste vorm, zeker nadat hij in de Europese heenmatch tegen Young Boys Bern een open kans voor doel laat liggen. Het zorgt ervoor dat Anderlecht niet met een riante uitgangspositie kan starten aan zijn terugmatch. Nochtans staat er veel op het spel: voor het eerst in jaren kan Anderlecht zich weer plaatsen voor de groepsfase van een Europese competitie. De terugmatch draait uit op een thriller die gelukkig, na strafschoppen, eindigt in de kwalificatie van RSCA voor Europa.

De opluchting is groot. Na een goede seizoensstart in de competitite wordt de ploeg afgeremd door een nederlaag tegen Cercle. Het zorgt voor een donderpreek van de Belgisch-Italiaanse hoofdcoach die groepsgeest en het vechten voor elkaar zo hoog in het vaandel draagt. ‘Doe wat je doet met liefde: liefde voor het spel, liefde voor je ploeg’, dat is het credo van Mazzu. ​

Wanneer een bepalende speler als Sergio Gomez alsnog een droomtransfer versiert naar Manchester City, is het aan de scoutingcel om definitieve vorm te geven aan het team dat dit jaar moet schitteren. Met Diawara en N’Diaye haalt Anderlecht nog bijkomende versterking uit Rome en FC Barcelona. ​ ​

Maar dat is niet de ultieme transfer. Groot is de verrassing pas wanneer recordinternational Jan Vertonghen zijn intrede doet op Anderlecht...

