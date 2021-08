Nieuw bij Play5: de Meiland-zusjes bouwen babykamers in 'Petit Chateau'

Foto: SBS6/Talpa Network - © Wessel de Groot 2021

In het nieuwe 'Petit Chateau' gaan Maxime en Montana Meiland langs bij jonge gezinnen die door omstandigheden niet in staat zijn om een babykamer op tijd op orde te krijgen. In een handomdraai toveren de meiden de babykamer om tot een waar paleis.

Ze laten dromen uitkomen door een babychateau te creëren. Maxime en Montana doen dit compleet op hun eigen manier: met veel creativiteit, een flinke dosis overmoed en lef, en de juiste contacten helpen zij de gezinnen aan een prachtig Petit Chateau. Hun motto: Niets is te gek, alles kan en droom vooral groot.



Als extra verrassing pakken de zussen ook de kinderkamer(s) van broertjes en zusjes aan met de ‘Meiland touch’ en creëren heuse themakamers waar de trotse kinderen tot voor kort alleen maar van droomden. Een stoere autokamer met een echte auto aan de muur, een voetbalkamer volledig in het gras, of een boomhutparadijs; letterlijk niets is voor Maxime en Montana te gek.



'Petit Chateau', vanaf donderdag 26 augustus om 21.25 uur op Play5 én Goplay!