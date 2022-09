Nathalie Meskens is terug met 'Beste Kijkers' in gloednieuw decor en met nieuwe gasten

Terug van weggeweest: 'Beste Kijkers', een één uur durende humoristische televisie-quiz met de allerleukste must-see fragmenten van de afgelopen week.

In een volledig nieuw decor blikt Nathalie met 3 bekende Vlamingen terug op de leukste, grappigste en meest opmerkelijke beelden uit binnen- en buitenland. In een paar geestige quiz-rondes zoekt ze uit wie van de drie de voorbije week het beste heeft opgelet en zo 'De Beste Kijker' wordt. De twee anderen krijgen een herkansing in de finale. Daarin strijden ze om niet de allerslechtste kijker te worden, want die moet een tegenprestatie leveren.

Jens Dendoncker, Julie Van den Steen en William Boeva mogen woensdag de spits afbijten van dit gloednieuwe seizoen.

'Beste Kijkers', vanaf woensdag 7 september om 20.35 uur bij VTM en ook op VTM GO.