Milk Inc. en andere topartiesten gaan in duet met de halve finalisten van 'The Masked Singer'
6.278 acties, 9.033.435 euro én 1 project gerealiseerd! Dit was 'De Warmste Week 2025'
Kijkcijfers: dinsdag 23 december 2025

MTV laat je in december genieten van meer hits en meer drama

zaterdag 27 december 2025

MTV luidt 2026 in met een knal. De zender brengt in januari een energieke mix van premières, iconische series en gedurfde revivals naar de Belgische huiskamers. Wat je stemming ook is: MTV heeft het deze winter allemaal.

'Dating Naked UK' – Seizoen 1
TV-première: maandag 12 januari | Elke maandag om 22.00 uur


Maak je klaar voor het ultieme datingexperiment. Tien Britse singles trekken letterlijk alles uit en storten zich in een tropisch avontuur vol verrassingen, uitdagingen en onverwachte ‘naked newbies’. Wie vindt echte liefde zonder zich te kunnen verschuilen achter kleding of status? Met een hoofdprijs van 50.000 pond staat er meer op het spel dan alleen een zomerliefde.

'Ink Master' is terug – Seizoen 7 en 9
Vanaf maandag 5 januari | Elke maandag t/m donderdag om 23.00 uur

Geniet van twee legendarische seizoenen back-to-back:

'Ink Master: Revenge (Seizoen 7): Veteranen nemen het op tegen ambitieuze nieuwkomers in een bittere strijd om de titel.

'Ink Master: Shop Wars (Seizoen 9): Voor het eerst strijden duo’s om de eer van hun tattooshop en de ultieme bragging rights.

'Catfish Stunt: Every Episode Ever
Vanaf maandag 19 januari | Elke maandag t/m vrijdag om 18.30 uur

Voor de echte liefhebbers is er vanaf half januari geen ontsnappen aan: MTV zendt alle afleveringen uit, van seizoen één tot de allernieuwste onthullingen. Bereid je voor op een maand vol twists, emotionele confrontaties en schokkende waarheden. De ultieme binge-ervaring voor elke 'Catfish'-fan.

Tenslotte, kijk je in januari naar nieuwe afleveringen van deze geliefde shows:

'Caught in The Act: Unfaithful (Seizoen 4): Elke maandag om 20:15 uur
'The Challenge (Seizoen 41): Elke woensdag om 21:30 uur
'Caught in the Act: Double Life (Seizoen 1):  Elke dinsdag om 22:00 uur


Het Beste Uit De Evergreen Top 1000
CD
MNM Big Hits - Best Of 2025
CD
Helmut Lotti Goes Classic
CD
Persbericht MTV/Walkie Talkie
https://www.mtv.nl/
Meer artikels over MTV BE
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Kerst met de familie Meiland' (SBS6)

De jaarlijkse kerstreis is voor de familie Meiland een traditie waar het hele gezin naar uitkijkt. Martien, Erica, Maxime en Montana pakken hun koffers om dit keer naar het magische IJsland te reizen en daar het IJslandse kerstfeest Jól te vieren. De familie bezoekt o.m. de hoofdstad Reykjavik en de Golden Circle en ze vliegen naar het noorden om de meest afgelegen kerstwinkel van de wereld te bezoeken.

'Kerst met de familie Meiland', om 20.30 uur op Play.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 18:05
    Het verhaal van Vlaanderen
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:35
    Vikings: The Rise and Fall
    01:44
    Het weer (laat)
  • 18:05
    Hoe moeilijk kan het zijn?
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:50
    The Masked Singer
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 18:15
    Motorway Cops USA
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 18:05
    The Amazing Spider-Man 2
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 18:05
    Caught on Dashcam Holiday Specials
    07:00
    Willy
  • 17:35
    Four Christmases and a Wedding
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 18:15
    Nonkel Jef
    01:50
    Geen uitzending
  • 17:25
    Huizenjagers
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:40
    NCIS
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 18:05
    The Simpsons
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:55
    Under the Christmas Tree
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:35
    World's Most Evil Killers
  • 18:00
    Trends Talk
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:56
    Hallo Roger
    05:55
    Sixties To Six
  • 17:45
    De Eregast
    06:20
    De Chalet, Hollandse Maatjes
  • 18:10
    Inspector George Gently
    01:20
    Midsomer Murders
  • 17:55
    The Man Who Invented Christmas
    06:10
    Below Deck Mediterranean
  • 18:15
    NOS Sport: OKT Schaatsen
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 18:15
    EenVandaag
    01:25
    Nieuwsuur
  • 17:55
    Het Grote Junior Songfestival Concert 2025
    06:00
    Wordt aangekondigd