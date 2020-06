Marleen Merckx maakt er in 'Bake Off @ Home' een boeltje van

Deze week in 'Bake Off @ Home' op VIER is het de beurt aan Marleen Merckx en Peter Slight Jr. Al 25 jaar Simonneke in Thuis, maar vandaag mag ze haar bakkunsten eens uit de kast halen.

De fiere Oostendenaar verdiende voor zijn harde werk in Bake Off Vlaanderen de titel 'king of technicals'. Marleen gaat de strijd aan om de hot crust pastries van Peter te maken.

Marleen: 'Ik ben heel blij met deze opdracht , want ik ben geen zoetekauw.'

Regula to the rescue, 'ik ga Regula bellen, want ik denk dat dit toch een cruciaal stadium is in mijn bakkunst.'

'Bake Off @ Home', woensdag 17 juni om 21.35 uur op VIER.