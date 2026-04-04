Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

zaterdag 4 april 2026
Therese doet Andreas twijfelen en Tom en Lyn zijn nerveus voor de paasbrunch. Femke en Simonne krijgen extra hulp. Claire en Cézar voeren een mysterieus gesprek. Femke's verjaardag verloopt stroef en Nancy droomt van een grote toekomst. Robin en Therese maken ruzie. De jaloersheid van Christine steekt weer de kop op. Lyn moet schakelen en Tim raakt in paniek. De spanning tussen Andreas en Robin laait weer op. Tom lucht zijn hart bij Marie.

Maandag 6 april 2026 – aflevering 6050
Therese doet Andreas twijfelen over zijn keuzes. In De Withoeve is Nancy helemaal in haar nopjes. Tom en Lyn zijn nerveus voor de paasbrunch al lijkt die op het eerste zicht vlot te verlopen. Maar niets is minder waar. Femke en Simonne krijgen extra hulp die ze dankbaar in ontvangst nemen.


Dinsdag 7 april 2026 – aflevering 6051
Sunny klopt aan bij Therese om haar uit te horen. Femke belandt in het ziekenhuis waar ze oog in oog staat met Judith. Tom spreekt zijn gevoelens uit voor Lyn terwijl zij probeert haar ongemak te verstoppen. Ondertussen voeren Claire en Cézar een mysterieus gesprek.

Woensdag 8 april 2026 – aflevering 6052
De verjaardag van Femke begint wat stroef. Nancy begint te dromen van een grote toekomst. Marie wil haar hoofd leegmaken na een pittige vergadering. Robin zoekt steun bij Therese, maar het loopt uit op ruzie. Cézar wordt gedwongen eerlijk te zijn.

Donderdag 9 april 2026 – aflevering 6053
De jaloersheid van Christine zorgt voor spanningen tussen haar en Peter tijdens hun vakantie. Emma en Judith plagen elkaar met mogelijke nieuwe liefdesinteresses. Therese verneemt belangrijk nieuws voor haar toekomst. Lyn wordt in een positie geplaatst waarin ze moet schakelen.

Vrijdag 10 april 2026 – aflevering 6054
Tim is jarig. Vince raakt helemaal in paniek. Andreas haalt zijn troostskills boven terwijl de spanning tussen hem en Robin verder oplaait. Kaat krijgt goed nieuws te horen. Tom zoekt Marie op om zijn hart te luchten.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

Maandag 13 april 2026 om 13u55  »
Vicky en Sam sluiten een deal. Silke vraagt Niels om raad. Bob heeft het advies van Tamara opgevolgd, maar of het echt helpt is nog maar de vraag. Marthe en Robin moeten samen een huistaak maken. Adil krijgt slecht nieuws.
Het verhaal van verschillende families die met elkaar samenleven in liefde en ruzie. Ze ontmoeten elkaar op het werk, in de bar, maar vooral ook 'Thuis'. De uiteenlopende verhalen worden aan elkaar geweven tot een geheel.
Het verhaal van verschillende families die met elkaar samenleven in liefde en ruzie. Ze ontmoeten elkaar op het werk, in de bar, maar vooral ook 'Thuis'. De uiteenlopende verhalen worden aan elkaar geweven tot een geheel.
Het wordt een moeilijke dag voor Sihame. De vraag is of Karin haar slag zal thuishalen. Waldek brengt Adil een bezoekje. Dries kan zich niet langer beheersen en hij is niet de enige. Tim kampt met een enorm schuldgevoel.
Judith besluit het advies van Anna ter harte te nemen, maar dat breekt Anna zuur op. Robin brengt Frank een bezoekje, al zit er een addertje onder het gras. Selin voelt zich verraden. Thilly wil even met Lyn praten.

Dalgliesh - Seizoen 1 (DVD)
DVD
Yellowstone : De Complete Serie - DVD - Import
DVD
Flikken Gent - De Complete Collectie (Seizoen 1 t/m 10)
DVD
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

