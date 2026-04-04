Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

zaterdag 4 april 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026

Ilja gedraagt zich steeds meer afstandelijk en agressief. Jos en Niko treffen een slagveld aan en Cédric is bezorgd. Rube adviseert Stefanie om Simon te ontmoeten. Brahim straalt en Cédric zet Mieke onder druk. Samira heeft het ontzettend druk, Kiki zoekt toenadering tot Jos en Joan doet een onthutsende ontdekking. Hij confronteert Claudine op haar openingsreceptie. Het nieuws over Simon verspreidt zich en Stefanie krijgt een telefoontje dat alles verandert.

Maandag 6 april 2026 - aflevering 7856
Benny en Brahim moeten Ilja achterlaten op het fightcamp van Werner. Ilja zelf gedraagt zich ondertussen steeds afstandelijker en agressiever. Jos en Niko treffen na hun date een slagveld aan.


Dinsdag 7 april 2026 - aflevering 7857
Werner plaatst Ilja voor een ultimatum. Véronique viert nieuwe contracten met champagne, maar Cédric is bezorgd. De spanning groeit tussen Véronique en Mieke. Rube adviseert Stefanie om Simon te ontmoeten.

Woensdag 8 april 2026 - aflevering 7858
Stefanie neemt een beslissing over Simon. Brahim straalt wanneer hij met Jelle over Elise praat. Niko weigert elk gesprek met Rudi. Cédric zet Mieke onder druk om informatie over Wolff & Bos door te spelen aan Zyn.

Donderdag 9 april 2026 - aflevering 7859
Samira heeft het enorm druk op Wolff & Bos. Kiki zoekt toenadering tot Josefien en bedenkt een plan om Rudi en Niko te verzoenen. Lars wijst Mieke een grote verantwoordelijkheid toe. Jan doet een onthutsende ontdekking.

Vrijdag 10 april 2026 - aflevering 7860
Jan stormt Claudines receptie binnen en confronteert haar. Het nieuws dat Simon nog leeft verspreidt zich verder. Stefanie twijfelt of haar podcast goed genoeg is, maar krijgt een telefoontje dat alles verandert.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

Familie op tv
Maandag 13 april 2026 om 11u40  »
VTM
Jan stormt Claudines receptie binnen en confronteert haar. Het nieuws dat Simon nog leeft, verspreidt zich verder. Stefanie twijfelt of haar podcast goed genoeg is, maar krijgt een telefoontje dat alles verandert.
Maandag 13 april 2026 om 20u00  »
VTM
C?dric denkt dat hij opnieuw zal berispt worden, maar Mathias verrast hem met een voorstel. Jelle weet nog altijd niet wat er tussen Rudi en Niko is gebeurd. Stefanie wordt opgeslorpt door haar podcast.
Dinsdag 14 april 2026 om 11u45  »
VTM
C?dric denkt dat hij opnieuw zal berispt worden, maar Mathias verrast hem met een voorstel. Jelle weet nog altijd niet wat er tussen Rudi en Niko is gebeurd. Stefanie wordt opgeslorpt door haar podcast.
Dinsdag 14 april 2026 om 20u00  »
VTM
Finn wil een uitleg van Rudi, maar hij maakt zich er snel vanaf. Niko is van streek door een bericht. Rube wil bij zijn moeder langsgaan. Hij merkt dat ze zich vreemd gedraagt. Josefien komt met een verhaal.
Woensdag 15 april 2026 om 11u45  »
VTM
Finn wil een uitleg van Rudi, maar hij maakt zich er snel vanaf. Niko is van streek door een bericht. Rube wil bij zijn moeder langsgaan. Hij merkt dat ze zich vreemd gedraagt. Josefien komt met een verhaal.

logo VRT Canvas logo

Glacioloog Eric Rignot keert samen met zijn zoon terug naar hun woning in Los Angeles die verwoest werd door de bosbranden in 2025. Wanneer wetenschapper Alain Hubert met zijn team in een whiteout terechtkomt, wordt duidelijk hoe onvoorspelbaar het leven op Antarctica is. Klimaatwetenschapper Simon Steffen zet het levenswerk van zijn vader Konrad Steffen rond automatische weerstations verder.

'2050', om 21.15 uur op VRT Canvas.

