Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Ilja gedraagt zich steeds meer afstandelijk en agressief. Jos en Niko treffen een slagveld aan en Cédric is bezorgd. Rube adviseert Stefanie om Simon te ontmoeten. Brahim straalt en Cédric zet Mieke onder druk. Samira heeft het ontzettend druk, Kiki zoekt toenadering tot Jos en Joan doet een onthutsende ontdekking. Hij confronteert Claudine op haar openingsreceptie. Het nieuws over Simon verspreidt zich en Stefanie krijgt een telefoontje dat alles verandert.

Maandag 6 april 2026 - aflevering 7856

Benny en Brahim moeten Ilja achterlaten op het fightcamp van Werner. Ilja zelf gedraagt zich ondertussen steeds afstandelijker en agressiever. Jos en Niko treffen na hun date een slagveld aan.



Dinsdag 7 april 2026 - aflevering 7857

Werner plaatst Ilja voor een ultimatum. Véronique viert nieuwe contracten met champagne, maar Cédric is bezorgd. De spanning groeit tussen Véronique en Mieke. Rube adviseert Stefanie om Simon te ontmoeten.

Woensdag 8 april 2026 - aflevering 7858

Stefanie neemt een beslissing over Simon. Brahim straalt wanneer hij met Jelle over Elise praat. Niko weigert elk gesprek met Rudi. Cédric zet Mieke onder druk om informatie over Wolff & Bos door te spelen aan Zyn.

Donderdag 9 april 2026 - aflevering 7859

Samira heeft het enorm druk op Wolff & Bos. Kiki zoekt toenadering tot Josefien en bedenkt een plan om Rudi en Niko te verzoenen. Lars wijst Mieke een grote verantwoordelijkheid toe. Jan doet een onthutsende ontdekking.

Vrijdag 10 april 2026 - aflevering 7860

Jan stormt Claudines receptie binnen en confronteert haar. Het nieuws dat Simon nog leeft verspreidt zich verder. Stefanie twijfelt of haar podcast goed genoeg is, maar krijgt een telefoontje dat alles verandert.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

