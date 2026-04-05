Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot in april. Tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 6 april 2026 – aflevering 9352

Het verleden laat Zac niet los. Paul worstelt met donkere gevoelens over zijn relatie met Terese. En op Ramsay Street zorgt de terugkeer van een oude bekende voor opschudding.

Dinsdag 7 april 2026 – aflevering 9353

Zacs reputatie brandt volledig weg. Pauls geheimzinnige plannen naderen hun ontknoping. En de Varga-Murphys worden geconfronteerd met een toekomst vol onzekerheid.

Woensdag 8 april 2026 – aflevering 9354

Addison krijgt een verrassend aanbod. Een oude bekende van Ramsay Street keert terug met een verborgen agenda. Pauls plannen worden eindelijk onthuld.

Donderdag 9 april 2026 – aflevering 9355

Het lot van Ramsay Street blijft onzeker. De rivaliteit tussen de Robinsons en de Ramsays laait opnieuw op. Een bewoner verkeert in groot gevaar.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play Fictie.

