Highlights april bij CANAL+, CANAL+ Action, Film1 en FilmBox

zaterdag 4 april 2026
'Snoepjes' is een vierdelige true-crime documentaireserie over 40 jaar Nederland als XTC-land. De CANAL+ Original Creation onthult hoe Brabant uitgroeide tot het epicentrum van een miljardenindustrie.

Vanuit anonieme schuren en stallen vonden de ‘snoepjes’ hun weg naar dansvloeren van Tokio tot Tel Aviv en van Melbourne tot Mexico. Daarmee groeide XTC uit tot Brabants bekendste – en meest omstreden – exportproduct. Voor het eerst spreken hoofdrolspelers uit de Nederlandse XTC-industrie over hun zaken, hun angsten, politie & justitie en over elkaar. 


Stream vanaf 10 april 
Vanaf 10 april elke vrijdag om
20.30 uur op CANAL+ Action

'Mystery Road': seizoen 1
Detective Jay Swan onderzoekt de mysterieuze verdwijning van een jonge man op een afgelegen veehouderij in de Australische outback. Zijn zoektocht brengt diepgewortelde spanningen, racisme en onrechtvaardigheden aan het licht. Terwijl het wantrouwen groeit, ontdekt Jay dat het verleden van de gemeenschap gevaarlijker is dan iedereen wil toegeven. De serie kreeg maar liefst 38 nominaties voor internationale prijzen, waarvan er 16 zijn verzilverd.

Stream vanaf 4 april 

'Strange Darling'
Wanneer een verwrongen onenightstand leidt tot een meedogenloze moordtocht, ontspint zich een spannend kat-en-muisspel. Wat begint als conventionele horror, ontwikkelt zich als een enerverende filmbeleving. De a-chronologische vertelstructuur in zes hoofdstukken zorgt voor verrassende onthullingen. Bekroond met zeven Saturn-nominaties en de prijs voor Beste Thriller.

Stream vanaf 19 april 
19 april om 20.30 uur op CANAL+ Action

'Coroner': seizoen 3
Seizoen drie keert terug met lijkschouwer Jenny Cooper, die haar trauma achter zich laat en haar eigen weg vindt. Tijdens haar herstel gaan zij en haar inwonende vriend Liam uit elkaar, terwijl rechercheur Donovan McAvoy op een nieuwe manier geconfronteerd wordt met zijn sterfelijkheid.

Stream vanaf 19 april 

In april bij Film1 Premiere en Film1 on demand

'Dream Scenario'
Nicolas Cage schittert in de hoofdrol in dit zwartkomische mysterie. Een introverte hoogleraar wordt ineens een celebrity, wanneer hij verschijnt in de dromen van miljoenen mensen. Paul is blij met zijn sterrenstatus. Studenten komen eindelijk naar zijn lessen, hij wordt gevraagd voor commerciële deals en de relatie met zijn vrouw is nog nooit zo goed geweest. Maar dan nemen de nachtelijke verschijningen een duistere wending en veranderen ze in gruwelijke nachtmerries.

Zaterdag 11 april om 20.30 uur

'Führer und Verführer'
Historisch drama over nazi-minister Joseph Goebbels. Zijn opruiende propaganda voor Adolf Hitler zorgde er mede voor dat onnoembare mensen de dood in werden gejaagd, waaronder zes miljoen Joden. Vanaf de annexatie van Oostenrijk tot de val van het Derde Rijk laat de film zien hoe manipulatie, leugens en haatcampagnes miljoenen mensen beïnvloedden. Goebbels’ wanhopige strijd om het fascistische imago te redden vormt het hart van dit aangrijpende portret.

Zaterdag 19 april om 20.30 uur

Elke maandag een Film van de Week bij FilmBox

'Warhorse One'
Na een neergestorte helikopter in Afghanistan blijft Navy SEAL Richard Marko als enige in leven. Op de vlucht voor vijandelijke troepen probeert hij de wildernis te doorkruisen. Zijn levensgevaarlijke tocht krijgt een onverwachte wending, wanneer hij in een ontplofte auto, tussen de lichamen van haar ouders, de achtjarige Zoë vindt. Nu moet Richard niet alleen voor zijn eigen leven vechten, maar ook dat van het heftig getraumatiseerde meisje.

Maandag 6 april om 20.30 uur 

'Poison'
Jaren na hun echtscheiding, ontmoeten een man en een vrouw (Tim Roth en Trine Dyrholm) elkaar weer op de begraafplaats van hun overleden kind. De aanleiding voor hun ontmoeting is een herbegrafenis, omdat er gif in de bodem is aangetroffen. Tijdens de paar uur die ze samen doorbrengen blijkt hoe ernstig het grote verlies hun levens vergiftigd heeft. Is het voor hen mogelijk verder te gaan?

Maandag 20 april om 20.30 uur


