Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

zondag 5 april 2026

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 6 april 2026 – aflevering 8544
John is nog altijd niet komen opdagen voor het afscheid van Irene. Sonny vraagt aan Dana of ze bij hem wil komen wonen en Harper reikt Jo een verzoenende hand aan. Intussen leest iedereen hun brief van Irene.


Dinsdag 7 april 2026 – aflevering 8545
Levi en Mackenzie wachten gespannen op hun volgende ivf-behandeling. David probeert Lacey een sleutel van zijn huis te geven. Tijdens een etentje met Alf, Roo en Cohen deelt Adrian iets over zijn familie, maar wanneer Roo doorvraagt, klapt hij dicht.

Woensdag 8 april 2026 – aflevering 8546
Cash en Eden plannen hun toekomst na het bekijken van trouwlocaties, terwijl Eden overweegt om Remi het huis uit te zetten. Theo moedigt David aan om Lacey niet op te geven. Roo gaat vastberaden op zoek naar Adrian.

Donderdag 9 april 2026 – aflevering 8547
Cash en Eden hebben een discussie over Remi, die woedend reageert wanneer hij hoort dat hij moet vertrekken. Roo confronteert Adrian met zijn verleden.

Vrijdag 10 april 2026 – aflevering 8548
David zoekt toenadering tot Lacey, maar zij blijft afstandelijk. Remi biedt zijn excuses aan en zoekt toenadering tot Cash en Eden. Roo kan Adrian niet overtuigen om naar huis te komen, maar de volgende dag duikt hij toch terug op.

De (liefdes)levens van bewoners van het fictieve Australische stadje Summer Bay. De hoofdpersonen moeten omgaan met relaties, familie, liefde, verlies en opgroeien.
De (liefdes)levens van bewoners van het fictieve Australische stadje Summer Bay. De hoofdpersonen moeten omgaan met relaties, familie, liefde, verlies en opgroeien.
De (liefdes)levens van bewoners van het fictieve Australische stadje Summer Bay. De hoofdpersonen moeten omgaan met relaties, familie, liefde, verlies en opgroeien.
De (liefdes)levens van bewoners van het fictieve Australische stadje Summer Bay. De hoofdpersonen moeten omgaan met relaties, familie, liefde, verlies en opgroeien.

Glacioloog Eric Rignot keert samen met zijn zoon terug naar hun woning in Los Angeles die verwoest werd door de bosbranden in 2025. Wanneer wetenschapper Alain Hubert met zijn team in een whiteout terechtkomt, wordt duidelijk hoe onvoorspelbaar het leven op Antarctica is. Klimaatwetenschapper Simon Steffen zet het levenswerk van zijn vader Konrad Steffen rond automatische weerstations verder.

'2050', om 21.15 uur op VRT Canvas.

