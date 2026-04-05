Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 6 april 2026 – aflevering 8544

John is nog altijd niet komen opdagen voor het afscheid van Irene. Sonny vraagt aan Dana of ze bij hem wil komen wonen en Harper reikt Jo een verzoenende hand aan. Intussen leest iedereen hun brief van Irene.

Dinsdag 7 april 2026 – aflevering 8545

Levi en Mackenzie wachten gespannen op hun volgende ivf-behandeling. David probeert Lacey een sleutel van zijn huis te geven. Tijdens een etentje met Alf, Roo en Cohen deelt Adrian iets over zijn familie, maar wanneer Roo doorvraagt, klapt hij dicht.

Woensdag 8 april 2026 – aflevering 8546

Cash en Eden plannen hun toekomst na het bekijken van trouwlocaties, terwijl Eden overweegt om Remi het huis uit te zetten. Theo moedigt David aan om Lacey niet op te geven. Roo gaat vastberaden op zoek naar Adrian.

Donderdag 9 april 2026 – aflevering 8547

Cash en Eden hebben een discussie over Remi, die woedend reageert wanneer hij hoort dat hij moet vertrekken. Roo confronteert Adrian met zijn verleden.

Vrijdag 10 april 2026 – aflevering 8548

David zoekt toenadering tot Lacey, maar zij blijft afstandelijk. Remi biedt zijn excuses aan en zoekt toenadering tot Cash en Eden. Roo kan Adrian niet overtuigen om naar huis te komen, maar de volgende dag duikt hij toch terug op.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

