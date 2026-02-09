Man wordt veroordeeld voor rijden onder invloed in Dendermonde, maar ontkent in 'De Rechtbank'

In Dendermonde verschijnt een man voor rechter Nicholas De Nil. Hij werd veroordeeld voor rijden onder invloed van drugs en kreeg een geldboete van 2.400 euro en een rijverbod van 6 maanden. De man betwist de feiten en gaat in beroep.

'Dat was ik helemaal niet', verklaart hij. 'Twee jaar geleden kreeg ik plots een brief van de politie uit Dendermonde waarin stond dat ik had gereden onder invloed van drugs. Maar toen was ik nog nooit in Dendermonde geweest.' De Nil probeert uit te pluizen hoe de vork in de steel zit.

In de Correctionele Rechtbank van Luik krijgt rechter Anne Debrule twee mannen voor zich in een zaak rond slagen en verwondingen. Een man zou zijn slachtoffer in het gezicht hebben toegetakeld met een glas. Hij werd veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf en een geldboete van 50 euro, maar tekende verzet aan tegen het vonnis. Ook de schadevergoeding van 1.500 euro betaalde hij niet.

In de Hersteltrajectkamer behandelt rechter Caroline Blomme een dossier rond bezit van speed en heroïne. De man werd in het verleden al eens veroordeeld en is dakloos. Hij kreeg de kans om een begeleidingstraject op te starten, maar was niet aanwezig op de eerste zitting. Omdat hij lange tijd geen gsm had, was hij onbereikbaar. Naar eigen zeggen is zijn motivatie nog steeds groot, en hoopt hij een tweede kans te krijgen.

