Man wordt veroordeeld voor rijden onder invloed in Dendermonde, maar ontkent in 'De Rechtbank'
In Dendermonde verschijnt een man voor rechter Nicholas De Nil. Hij werd veroordeeld voor rijden onder invloed van drugs en kreeg een geldboete van 2.400 euro en een rijverbod van 6 maanden. De man betwist de feiten en gaat in beroep.
'Dat was ik helemaal niet', verklaart hij. 'Twee jaar geleden kreeg ik plots een brief van de politie uit Dendermonde waarin stond dat ik had gereden onder invloed van drugs. Maar toen was ik nog nooit in Dendermonde geweest.' De Nil probeert uit te pluizen hoe de vork in de steel zit.
In de Correctionele Rechtbank van Luik krijgt rechter Anne Debrule twee mannen voor zich in een zaak rond slagen en verwondingen. Een man zou zijn slachtoffer in het gezicht hebben toegetakeld met een glas. Hij werd veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf en een geldboete van 50 euro, maar tekende verzet aan tegen het vonnis. Ook de schadevergoeding van 1.500 euro betaalde hij niet.
In de Hersteltrajectkamer behandelt rechter Caroline Blomme een dossier rond bezit van speed en heroïne. De man werd in het verleden al eens veroordeeld en is dakloos. Hij kreeg de kans om een begeleidingstraject op te starten, maar was niet aanwezig op de eerste zitting. Omdat hij lange tijd geen gsm had, was hij onbereikbaar. Naar eigen zeggen is zijn motivatie nog steeds groot, en hoopt hij een tweede kans te krijgen.
'De Rechtbank', dinsdag 10 februari vanaf 21.15 uur bij Play.
https://www.play.tv/
Meer artikels over Play
Meer artikels over Woestijnvis
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- 'JAMES & co' stuurt Hanne undercover naar het optreden van de K3 Originals als mogelijke vervangster voor Karen
- Van dagschotels naar dementie: Danni 'Pascalleke' Heylen speelt tante Cleo in 'Florentina'
- 'Over de A4': de mensen achter het werk op de drukste snelweg van Nederland
- 'Je Zal Het Maar Hebben' viert 25ste seizoen
- Vijf nieuwe afleveringen KRO-NCRV's 'Carnavalshart' over feest, veerkracht en traditie
- Man wordt veroordeeld voor rijden onder invloed in Dendermonde, maar ontkent in 'De Rechtbank'
- Siska Schoeters overmand door emoties in 'Een Echte Job'
- 'Focus' onderzoekt: kan medisch onderzoek proefaapvrij?
- Dit zie je dinsdag in 'Geheimen van het Museum'
- NPO Doc: 'Daten voor Beginners' op NPO 2
- NPO Klassiek verdubbelt 'Filmmuziek Toplijst': grootste editie ooit met 400 scores
- Arno voert met 'Les yeux de ma mère' voor vijfde keer op rij 'Radio 1 Belpop 100' aan
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' zondag vanuit Katwijk aan Zee
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Radio-dj’s Tom & Joe terug met eigen show op Qmusic
Multimedia SPOTLIGHT
-
Siska Schoeters overmand door emoties in 'Een Echte Job'
-
Tinneke trekt ten strijde in 'Bestemming X'
-
Konvooi-families op proef gesteld met 'schimmelteenwijn' van Bockie
-
'Paul McCartney: Man on the Run' binnenkort te zien op Prime Video
-
Kijk de trailer van Guy Ritchie's 'Young Sherlock'
-
Netflix toont eerste beelden van tweede deel van 'Bridgerton' seizoen 4
-
De tijd dringt voor Lisa in 'Help, Mijn Man is Klusser'
-
Stijn uit Oosterzele verdubbelde zijn jaarloon
-
Zon, luxe en totale chaos in 'All In' op Streamz
-
'Potverdikke, wie smijten ze hier binnen?'
-
'Becoming Meewis' vanaf 1 februari nieuw op njam!
-
Eerste bommetje in 'Konvooi'
-
Dit is de jury van 'So You Think You Can Dance'
-
Het nieuwe seizoen van 'The Voice van Vlaanderen' komt eraan!
-
'Help, Mijn Man Is Klusser' nieuw op VTM 2
-
Maakt Kurt Rogiers de overstap naar Play?
-
De Jordy kaapt wekelijks de Q-Foute Radio
-
Kijk naar het leven van Tanja Dexters op Streamz
-
Kijk nu de trailer van 'The Wrecking Crew'
-
Komt 'grapje' van 'Bestemming X'-kandidaat hem duur te staan?
-
Koen Wauters en Wesley Sonck presenteren 'De Box'
-
K3 eert Karen, Kristel en Kathleen tijdens de Kastaars
-
'Stukken Van Mensen' viert feest in het KMSKA
-
De Lach van JOE is geraden!
-
Jens Dendoncker maakt acteerdebuut als hofnar Diederik in 'ZOT!'
-
Kijk 'Heated Rivalry' vanaf vrijdag op HBO Max
-
'Loena Hendrickx - Chasing Grace' nu te bekijken op VTM GO
-
Peter Van de Veire openhartig in 'Maison Verhulst'
-
'A Knight of the Seven Kingdoms' vanaf maandag te streamen op HBO Max
-
Zelfs de bus heeft twee gezichten in 'Bestemming X'
Kijktip van de dag
Journalist Marijn Trio reist naar Oekraïne, waar na vier jaar oorlog nog elke dag talloze gewonde militairen terugkomen van het front. Velen zijn zwaargehavend, fysiek en mentaal. Elk van hen begint thuis aan een nieuw verhaal, aan een leven ná het front. Marijn volgt enkele Oekraïners in hun persoonlijke strijd en wil weten of Oekraïne wel klaar is voor dit titanenwerk.
'Oekraïne na het Front', om 21.25 uur op VRT Canvas.