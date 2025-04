Limburgse huizenjagers op zoek naar huis met hypnosekamer en pand met hangaar én wagenpark

Deze week rijdt het 'Huizenjagers'-busje door de Limburgse natuur. Vier nieuwe gezinnen zijn op zoek naar hun Limburgse droomwoning en schakelen daarvoor de hulp in van makelaars Nele, Femke en Katrien.

Zij hopen o.a. een huis met hypnosekamer, een woning in de buurt van de brandweerkazerne van Bilzen en een pand met hangaar en wagenpark te vinden.

De kopers

Sylvain en Elody

​Sylvain hoopt na het verlies van zijn vrouw te kunnen beginnen aan een nieuw hoofdstuk in een warm en praktisch huis. Hij droomt van een (half)open bebouwing met een klein tuintje, plek voor een duivenhok, een grote keuken en een hypnosekamer. Geen plat dak, maar wél ruimte voor zijn artistieke en spirituele passies. Met een budget van €350.000 kijkt hij hoopvol naar de toekomst. Hij neemt één van zijn dochters mee op de zoektocht naar zijn droomwoning.

Sarah en Kevin

​Dit ambitieuze koppel wil dichter bij hun familie in Zonhoven wonen. Ze hebben een dochtertje van twee en runnen samen een bedrijf in het plaatsen van poorten en afsluitingen. Hun ideale woning is modern, licht en ruim, met plaats voor een grote hangaar en een wagenpark. Geen renovaties voor hen – ze hebben het al druk genoeg. Met €700.000 als maximum hopen ze hun droom waar te maken.

Martine en Johan

​Martine en Johan zijn getrouwd en hebben 1 zoon, 2 katten en 2 geitjes. Na jaren verbouwen in hun huidige woning, verlangen ze naar rust en natuur. Ze woonden enorm graag in hun huidige woning, totdat er een grote parking en camping voor hun deur uit de grond werd gestampt. Een afgelegen droomhuis, zonder buren, met een open haard en een keuken met tuinzicht is wat zij zoeken. Voor deze oase van rust trekken ze een budget uit van €650.000.

Linda en Ronny

​Linda en Ronny zijn 25 jaar samen en 8 jaar getrouwd. Ze hebben 3 kinderen en 2 kleinkinderen. Met het oog op hun pensioen zoeken Linda en Ronny een comfortabel appartement in de buurt van de nieuwe brandweerkazerne in Bilzen omdat Ronny vrijwilliger is bij de brandweer. Een lift, een groot terras en een landelijk-moderne stijl staan bovenaan hun verlanglijstje. Hun budget: €500.000.

De makelaars

Nele Verbeek

​Nele is de vereenzelviging van Limburg: goedlachs, vrolijk en altijd vriendelijk. Met haar Limburgse charme en ervaring als topverkoper weet Nele precies hoe ze haar klanten blij moet maken. Ze gelooft in het koppelen van de juiste mensen aan de juiste woning. Haar strategie is om haar klanten goed te leren kennen, om zo eenvoudig een inschatting te maken wat bij hen past. In 2024 verkocht ze 86 huizen en stond ze voor de vierde keer op rij in de top 30 Era verkopers.

Femke Vranken

​Als kind was Femke al een grote fan van alle tv-programma’s die over huizen gingen. Ze combineert passie voor huizen met een achtergrond in marketing en vastgoed. Altijd piekfijn verzorgd, maakt ze indruk op klanten met haar persoonlijke aanpak en gevoel voor stijl. Haar baas Eric deed al eens mee aan 'Huizenjagers', met succes. Nu is het aan Femke om de eer van het kantoor hoog te houden.

Katrien Gorissen

​Met haar motto 'Met de glimlach!' runt ze samen met haar broer het familiebedrijf Palmers dat zo’n 150 jaar geleden is opgericht. Haar missie: het bedrijf op de kaart zetten als dé plek voor woningverkoop. Na haar strijd tegen kanker gaat ze voluit voor elke uitdaging, en ook deze uitdaging neemt ze met beide handen aan.

'Huizenjagers', vanaf maandag 28 april op Play4 en GoPlay.