'Zembla' onderzoekt de oprukkende jeugdcriminaliteit
Cocaïne uit containers halen in de havens, pakketjes rondbrengen en aanslagen plegen met vuurwerkbommen. Jeugdcriminelen zouden steeds jonger beginnen en steeds zwaardere delicten plegen.
Het ministerie van Justitie en Veiligheid geeft jaarlijks zo'n honderd miljoen euro aan gemeenten om jongeren uit de georganiseerde misdaad te houden. Maar waaraan geven de gemeenten dit geld precies uit en komt het wel terecht bij de jongeren die echt dreigen af te glijden naar de georganiseerde misdaad? 'Zembla' onderzoekt wat er gebeurt met de honderden miljoenen euro’s voor de preventie van jeugdcriminaliteit.
'Zembla', donderdag 28 mei om 21.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.
