Opmerkelijke bekentenis van Viktor in 'Brieven Aan Samson': 'Ik kon pas op mijn twaalfde fietsen'
Afgelopen weken doorkruiste Viktor gans Vlaanderen met de brieven die destijds massaal naar Samson & Gert werden gestuurd. Voor sommigen bleek het een brief met een enorm diepe betekenis, terwijl anderen totaal waren vergeten dat ze ooit een brief hadden geschreven.
Soms bleef de deur dicht, of was de zoektocht moeilijker dan verwacht. Viktor zag Octaaf en Alberto, zocht een echte burgemeester op en passeerde langs de set van 'Thuis'. Hij bracht jeugdliefdes weer samen en verraste jong en oud. Dertig jaar later is er veel veranderd, maar de liefde voor Samson is er nog steeds.
Voor de laatste aflevering doet Viktor een verrassende ontdekking wanneer hij een brief in handen krijgt van de destijds 8 jarige Talia Leysen. Bij het lezen van haar naam krijgt Viktor meteen een vermoeden dat hij haar kent. Talia staat tegenwoordig namelijk achter de toog van café Den Engel op de Grote Markt in Antwerpen, één van Viktor zijn favoriete cafés. Talia heeft uiteraard nog geen idee dat Viktor haar komt verrassen.
Naast de brief van Talia is er ook een kaartje dat Viktor zijn nieuwsgierigheid prikkelt, juist omdat er bijna niets op staat, enkel een naam en een adres. Zijn zoektocht naar de afzender start in Pulderbos, maar het vinden van Marcel verloopt een stuk moeilijker dan verwacht. Uiteindelijk komt Viktor terecht bij de zoon van Marcel. Dat zorgt voor een gesprek over hun jeugd, waarin ook Viktor een opmerkelijke bekentenis doet over zijn eigen fietsverleden: 'Ik kon pas op mijn twaalfde fietsen', biecht hij eerlijk op.
'Brieven aan Samson', woensdag 27 mei om 21.15 uur op Play.
