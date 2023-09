'Kinderziekenhuis 24/7' verhuist voor derde reeks naar Leuven

Na twee reeksen van het beklijvende programma 'Kinderziekenhuis 24/7' begint op dinsdag 5 september de derde reeks. De makers verhuisden voor deze nieuwe reeks van UZ Gent naar UZ Leuven.

In de lente van 2022 werden acht weken lang de verhalen van een twintigtal patiëntjes geregistreerd. Verhalen van verdriet, vreugde en hoop op genezing. Naast de indrukwekkende inzet van het personeel van het kinderziekenhuis, is het vooral de kracht, de weerbaarheid en het doorzettingsvermogen van de kinderen en hun ouders die in de reeks bovendrijft.

'Kinderziekenhuis 24/7' is opnieuw gemaakt volgens de unieke '24/7-stijl'. De verhalen van de kinderen werden gefilmd met tientallen vaste camera’s. Wat deze reeks uniek maakt is dat de kinderen en hun familie ook zelf een camera krijgen en zo reporter worden van hun eigen verhaal.

Prof. dr. Gunnar Buyse, diensthoofd kindergeneeskunde UZ Leuven: 'We wilden graag meewerken aan dit programma vanuit een grenzeloos respect voor onze patiëntjes en hun familie. Het blijft verbazingwekkend hoe moedig en sterk kinderen kunnen zijn, zelfs als ze ernstig ziek zijn. 'Kinderziekenhuis 24/7' toont hoe ingrijpend een ziekte kan zijn voor kinderen en hun familie, en hoe we er als zorgverleners zijn om hen te genezen en te helpen. Zo’n verhalen van veerkracht kunnen een bron van hoop en inspiratie zijn voor iedereen die het moeilijk heeft in onze samenleving. Wat we ook willen delen, is hoe trots we zijn op onze zorgverleners. Mensen met een enorme kennis en expertise, met erg veel passie en engagement, zetten zich 24/7 als team in voor het zieke kind. Een kind dat nog een heel leven voor zich zou moeten hebben. Als je ziet hoe onze artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners zich samen inzetten om die toekomst mee te verzekeren, zie je wat voor een prachtig beroep dit is.'

Aflevering 1

Mano, een 15-jarige frisse en enthousiaste tiener kreeg twee dagen geleden onverwacht nieuws. Hij heeft een hersentumor die in de buurt van zijn spraakcentrum ligt. De 6-jarige Sofia-Maria kampt met spasticiteit in haar benen als gevolg van een hersentrauma vlak na haar geboorte. Ze ondergaat vandaag een complexe operatie. Céril is opgenomen op de afdeling voor intensieve neonatale zorgen. Hij werd geboren in de 26e week van de zwangerschap, maar liefst 14 weken vroeger dan voorzien. Mattis is 10 en heeft lymfeklierkanker. Hij krijgt een zware chemokuur en moet 4 dagen in het ziekenhuis blijven.

'Kinderziekenhuis 24/7' is een productie van 100.000Volts voor VRT 1.

'Kinderziekenhuis 24/7', vanaf 5 september elke dinsdag om 20.45 uur op VRT 1 en VRT MAX.