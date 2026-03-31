Karine Klaassen gaat 'Op een Ander' in de Ballroom scene
In de derde aflevering duikt Karine in de Belgische Ballroom scene – een subcultuur ontstaan in de jaren '60 in New York, binnen de queer gemeenschap.
Tijdens extravagante Balls tonen deelnemers, vaak van Afro-afkomst, zich op creatieve en expressieve wijze op de catwalk. De Ballroom scene is voor vele leden een toevluchtsoord waar ze enkel zichtzelf kunnen zijn. Ook in België zijn er vandaag nog actieve ballrooms, al blijft het een gesloten gemeenschap. Karine slaagt erin om in gesprek te gaan met leden van een zogenaamde chosen family.
'Op een Ander', woensdag 1 april om 21.25 uur op VRT Canvas.
