Kamal Kharmach met eindejaarsconference 'Mag ik even? 2024' op VRT 1

Een nieuw jaar, dus het startschot voor de zesde eindejaarsconference van Kamal Kharmach. Met bijna 1,3 miljoen kijkers op tv vorig jaar is Kamal dit jaar terug, met een tong scherper dan het mes die de politici in elkaars rug steken.

Van de vele verkiezingen in 2024 over de natuurrampen tot de Olympische Spelen. Zin om het jaar nog een goed uit te lachen, dan is de eindejaarsconference je ticket naar een avond met buikkrampen.



Eindejaarsconference: Kamal Kharmach - 'Mag ik even? 2024', woensdag 1 januari om 10u op Radio 1, om 21u55 op VRT 1 en VRT MAX.