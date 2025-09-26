K3'tje Julia supportert voor beste vriend Remi in halve finale van 'Sing Again'

Alida Neslo, Eva Kamanda en Eric Baranyanka in 2026 te zien in '#LikeMe'
vrijdag 26 september 2025
Foto: VTM - © DPG Media 2025

Wie zingt zich vanavond naar de grote finale van 'Sing Again'? In de halve finale brengen de dertien halve finalisten elk een nieuw nummer en verwelkomt host Koen Wauters ook enkele bijzondere gasten.

Zoals K3’tje Julia Boschman, die samen met haar partner Louis komt supporteren voor haar beste vriend Remi. 'Remi is mijn allerbeste vriend sinds 'K2 Zoekt K3'', vertelt ze. 'Hij voelde voor mij niet aan als een concurrent, hij heeft me echt door die wedstrijd gesleurd. Wij deelden samen een hotelkamer en terwijl iedereen ‘s avonds in z'n slaapkamer nog over de wedstrijd aan het nadenken was, gingen wij samen een Plopfilm kijken en Ben & Jerry’s eten. Dat heeft mij zo’n rust gegeven.'



'Sing Again', halve finale op vrijdag 26 september om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.


Sing Again op tv
Zaterdag 27 september 2025 om 17u00  »
VTM
In de halve finale strijden dertien artiesten om een plek in de finale. Juryleden Nora Gharib, Natalia en Laura Tesoro beoordelen elk optreden.
Donderdag 2 oktober 2025 om 00u05  »
VTM
In de halve finale strijden dertien artiesten om een plek in de finale. Juryleden Nora Gharib, Natalia en Laura Tesoro beoordelen elk optreden.
Vrijdag 3 oktober 2025 om 20u40  »
VTM
Acht artiesten zetten alles op het spel in de grote finale. Met 10.000 euro en een herboren carričre in het vooruitzicht, geven ze het beste van zichzelf. Enkel het publiek bepaalt wie als stralende winnaar uit de strijd komt.
Zaterdag 4 oktober 2025 om 16u55  »
VTM
Acht artiesten zetten alles op het spel in de grote finale. Met 10.000 euro en een herboren carričre in het vooruitzicht, geven ze het beste van zichzelf. Enkel het publiek bepaalt wie als stralende winnaar uit de strijd komt.
Donderdag 9 oktober 2025 om 00u05  »
VTM
Acht artiesten zetten alles op het spel in de grote finale. Met 10.000 euro en een herboren carričre in het vooruitzicht, geven ze het beste van zichzelf. Enkel het publiek bepaalt wie als stralende winnaar uit de strijd komt.

