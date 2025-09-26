K3'tje Julia supportert voor beste vriend Remi in halve finale van 'Sing Again'

Wie zingt zich vanavond naar de grote finale van 'Sing Again'? In de halve finale brengen de dertien halve finalisten elk een nieuw nummer en verwelkomt host Koen Wauters ook enkele bijzondere gasten.

Zoals K3’tje Julia Boschman, die samen met haar partner Louis komt supporteren voor haar beste vriend Remi. 'Remi is mijn allerbeste vriend sinds 'K2 Zoekt K3'', vertelt ze. 'Hij voelde voor mij niet aan als een concurrent, hij heeft me echt door die wedstrijd gesleurd. Wij deelden samen een hotelkamer en terwijl iedereen ‘s avonds in z'n slaapkamer nog over de wedstrijd aan het nadenken was, gingen wij samen een Plopfilm kijken en Ben & Jerry’s eten. Dat heeft mij zo’n rust gegeven.'

