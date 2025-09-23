James Cooke onthult emotioneel verhaal uit zijn jeugd in 'Code van Coppens'

Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
dinsdag 23 september 2025
Foto: VTM - © DPG Media 2025

Tijdreizigers James Cooke & Evi Hanssen en Martien Meiland & Wendy van Dijk belanden woensdag in een abdij waar de tijd letterlijk stil staat. Ze moeten de verdwenen broeder Petrus terugvinden in een escape-room vol klokken, boeken en beestjes...

Maar het echte hoogtepunt volgt als de duo's plots terechtkomen in een reconstructie van hun eigen kinderkamer, compleet met authentieke spullen uit hun jeugd. Vooral James is emotioneel: zijn knuffel van bij zijn geboorte ligt er, en dat roept jeugdherinneringen op. 'Toen mijn ouders zijn gescheiden, wilde ik aan mijn papa zeggen dat ik hem ging missen. Maar ik wilde niet dat mama er van zou afzien. Ik heb het nekje van die beer kapot geknipt en er een papiertje in gestopt met: papa, ik zal je missen.'



Ook Martien raakt geëmotioneerd wanneer hij een trouwfoto van zijn lievelingstante terugvindt. 'Ze heeft nooit kinderen gehad. Mijn vrouw en ik trouwden in hun voortuin', herinnert hij zich. Voor Evi wordt de nostalgie zo overweldigend dat ze bekent: 'Ik wou daar echt niet weg. Ik zat in een heel drukke periode in mijn leven toen.' Zitten de duo’s voor altijd opgesloten in hun eigen verleden of brengt de tijd raad?

'Code van Coppens', woensdag om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO. 


Persbericht VTM
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Kristel Verbeke met 'Zorgen voor Mama'

Amber heeft Kristel en Fatih na haar gedwongen opname gevraagd om de hulp voort te zetten. Ze heeft een medisch dossier nodig bij de huisarts, om vervolgens haar steunaanvraag bij de FOD te kunnen indienen. Deborah gaat met An naar de sociale huisvestingsmaatschappij om de problemen omtrent de huur en diverse mankementen in het appartement te bespreken. Ze krijgt ook nieuws van de schuldbemiddelaar van de collectieve van Tommy, en probeert An te helpen met haar financiën. Joost vindt het tijd om voor Wendy extra hulp in te schakelen. Hij wil dringende steun aanvragen bij het OCMW, en Fatih om hulp vragen in verband met tienerdochter Davina.

'Zorgen voor Mama', om 20.45 uur op VRT 1.

