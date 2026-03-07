Indringende documentaire 'KAMAY' te zien op VRT Canvas op Internationale Vrouwendag
Op zaterdag 8 maart, Internationale Vrouwendag, zendt VRT Canvas de beklijvende documentairefilm Kamay uit. De film vertelt het aangrijpende verhaal van een Hazara-familie in Afghanistan die strijdt voor gerechtigheid na de mysterieuze dood van hun dochter Zahra, een jonge vrouw die tegen alle verwachtingen in toegang kreeg tot hoger onderwijs.
De film is een krachtige getuigenis van vrouwelijke veerkracht, verlies en verzet in een samenleving waar vrouwenrechten onder druk staan en onderwijs een privilege blijft.
In de afgelegen bergen van centraal Afghanistan begint een Hazara-familie aan een queeste voor waarheid en gerechtigheid nadat hun dochter Zahra op mysterieuze wijze overlijdt op de universiteit van Kabul. De film volgt de zus van Zahra, Freshta, en haar familie gedurende meerdere jaren, terwijl ze blijven zoeken naar de waarheid over Zahra’s dood. Ondanks de toenemende onrust aan de vooravond van de overname van het land door de Taliban blijven ze doorzetten.
De documentaire werd geregisseerd door Ilyas Yourish, met Shahrokh Bikaran als bijdragend regisseur, en ging in première op Visions du Réel 2024, waar de film de Interreligious Award won. Sindsdien reisde Kamay langs internationale festivals en werd de film meermaals bekroond, onder andere op DOK.fest München en DOXA Canada.
De keuze om 'Kamay' op 8 maart uit te zenden is bijzonder betekenisvol. Internationale Vrouwendag staat wereldwijd symbool voor de strijd voor gelijkheid en vrouwenrechten. In Kamay wordt die strijd pijnlijk tastbaar: niet alleen in Zahra’s verhaal, maar ook in het stille doorzettingsvermogen van haar zus Freshta, die zelf op een kruispunt staat tussen hoop en onzekerheid. De film raakt niet alleen, maar ook confronteert en vragen stelt over ongelijkheid, vrouwenhaat en het recht op onderwijs.
KAMAY is een productie van Kamay Film en Clin d’oeil films in coproductie met ROW Pictures en Temps Noir. De film kon rekenen op de steun van het VAF/Filmfonds van de Vlaamse minister van Cultuur Caroline Gennez, de Tax Shelter maatregel van de Belgische Federale Overheid via Taxshelter.be en ING, TorinoFilmLab, Creative Europe – MEDIA Programme of the European Union, World Cinema Fund, het Sundance Institute Documentary Film Program, de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD), DMZ Docs, het IDFA Bertha Fund, Catapult Film Fund, Doc’s Up Fund, Fonds Pascal Decroos, InMaat Foundation, CBA – Centre de l’Audiovisuel à Bruxelles, SABAM, Badam Film Fund en Close-up Initiative. De internationale verkoop is in handen van Cat & Docs.
https://www.vrt.be/vrtmax/
Meer artikels over VRT Canvas
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Nieuwe EO-serie 'Klinkt als een sekte' met Israel van Dorsten
- Nieuwe dramaserie 'Rust en Vreugd' bij MAX op NPO 1
- 'Ivo op Zondag' keert terug met nieuwe rubriek over bijzondere vriendschappen
- Ziggo Sport introduceert nieuwe F1 show 'Race Café: Na de GP'
- Nieuw seizoen van 'Body Cam' op Discovery
- MXGP en MX2 weer van start op Play Sports
- Ziggo Sport zet vrouwen in de spotlight op Internationale Vrouwendag
- Indringende documentaire 'KAMAY' te zien op VRT Canvas op Internationale Vrouwendag
- Dit staat bij de Disney Channels voor je klaar in maart
- 'Je Zal Het Maar Hebben Junior' met Fedde en Xin
Multimedia SPOTLIGHT
-
Netflix deelt trailer van 'Harry Styles. One Night in Manchester.'
-
Q-dj's zeiden nog nooit zo vaak 'Het Verboden Woord'
-
Yaro ontmoet zijn celebrity crush in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Sam Gooris zijn droom komt uit in 'Expeditie Gooris'
-
Netflix deelt officiële teaser van 'Pride and Prejudice'
-
Deelnemers begeven zich op glad ijs in 'De Box'
-
'Harry Styles. One Night in Manchester.' op Netflix
-
Kijk de nieuwe Blind Auditions van 'The Voice'
-
De Camper van Sven & Anke is vertrokken!
-
De kleren maken 'De Mol'… Dan start het nieuwe seizoen!
-
'Huis Gemaakt' gaat meteen hard van start
-
Ruben Van Gucht opent 'Komen Eten' met een bekentenis
-
Grote angst in skilift bij Bockie
-
Wie wint de finale van 'Bestemming X'?
-
Netflix deelt trailer van 'Jo Nesbo’s Detective Hole'
-
Nieuwe Q-podcastreeks '1 to 10 Miles' zet 10 BV’s aan het lopen én praten
-
Ontdek hier de vibe van 'So You Think You Can Dance'
-
Het Verboden Woord is terug bij Qmusic!
-
Netflix kondigt start opnames 'Wednesday' S3 aan
-
Conrad Janssens openhartig over mama Ilse De Meulemeester
-
Kijk naar 'The Bluff' op Prime Video
-
'Datenight' nu ook te bekijken op VTM GO
-
Koen Wauters zet zijn medecoaches een hak!
-
Kijk de emotionele finale van 'Winter Vol Liefde'
-
Kijk het tweede seizoen van 'Paradise' op Disney+
-
Geen tijd voor een knuffel in 'Bestemming X'
-
Jeroom krijgt niet mis te verstane boodschap
-
Poetshulp Michelle brengt opera naar 'The Voice'
-
Netflix onthult trailer van 'Peaky Blinders: The Immortal Man'
-
Sam Gooris doet meteen 'een Sammeke'
Kijktip van de dag
Een studente modetechnieken biedt een trui van Moschino aan die ze kocht op de rommelmarkt voor amper één euro. Axel Daeseleire komt aankloppen met een werk van Albert Szukalski.
'Stukken van Mensen', om 20.00 uur op Play.