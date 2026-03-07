Indringende documentaire 'KAMAY' te zien op VRT Canvas op Internationale Vrouwendag

Op zaterdag 8 maart, Internationale Vrouwendag, zendt VRT Canvas de beklijvende documentairefilm Kamay uit. De film vertelt het aangrijpende verhaal van een Hazara-familie in Afghanistan die strijdt voor gerechtigheid na de mysterieuze dood van hun dochter Zahra, een jonge vrouw die tegen alle verwachtingen in toegang kreeg tot hoger onderwijs.

De film is een krachtige getuigenis van vrouwelijke veerkracht, verlies en verzet in een samenleving waar vrouwenrechten onder druk staan en onderwijs een privilege blijft.

In de afgelegen bergen van centraal Afghanistan begint een Hazara-familie aan een queeste voor waarheid en gerechtigheid nadat hun dochter Zahra op mysterieuze wijze overlijdt op de universiteit van Kabul. De film volgt de zus van Zahra, Freshta, en haar familie gedurende meerdere jaren, terwijl ze blijven zoeken naar de waarheid over Zahra’s dood. Ondanks de toenemende onrust aan de vooravond van de overname van het land door de Taliban blijven ze doorzetten.

De documentaire werd geregisseerd door Ilyas Yourish, met Shahrokh Bikaran als bijdragend regisseur, en ging in première op Visions du Réel 2024, waar de film de Interreligious Award won. Sindsdien reisde Kamay langs internationale festivals en werd de film meermaals bekroond, onder andere op DOK.fest München en DOXA Canada.

De keuze om 'Kamay' op 8 maart uit te zenden is bijzonder betekenisvol. Internationale Vrouwendag staat wereldwijd symbool voor de strijd voor gelijkheid en vrouwenrechten. In Kamay wordt die strijd pijnlijk tastbaar: niet alleen in Zahra’s verhaal, maar ook in het stille doorzettingsvermogen van haar zus Freshta, die zelf op een kruispunt staat tussen hoop en onzekerheid. De film raakt niet alleen, maar ook confronteert en vragen stelt over ongelijkheid, vrouwenhaat en het recht op onderwijs.

