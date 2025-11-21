Kijkcijfers: dinsdag 18 november 2025
Staking treft VRT vooral dinsdag: ingekorte journaals, geen 'De Afspraak' en minder radionieuws
VRT sleept negen nominaties in de wacht voor prestigieuze 'Gouden Roos'

'Ik weet wie dat is!': heeft Véronique De Kock Chinchilla ontmaskerd in 'The Masked Singer'?

vrijdag 21 november 2025
Foto: VTM - © DPG Media 2025

Vanavond hangt er hoogspanning in de studio van 'The Masked Singer'. Schaapje, Eenhoorn, Fortuna, Viool en Chinchilla gooien alles in de strijd om een gouden ticket voor The Big Bang van volgende week te bemachtigen.

Aan de speurdersdesk verzamelen Frances Lefebure, Aaron Blommaert en Véronique De Kock alle theorieën. Die laatste lijkt plots het licht te zien tijdens een optreden van Chinchilla. 'Ik weet wie dat is!', klinkt het verzekerd. Wie is Véronique op het spoor?



'The Masked Singer', vrijdag 21 november om 20.35 uur bij VTM en op VTM GO.


The Masked Singer op tv
Zaterdag 22 november 2025 om 16u15  »
VTM
De vijf overgebleven maskers van de tweede groep staan klaar voor een nieuwe ronde. Een van hen moet helaas de show verlaten, maar wie zit er dit keer achter het masker?
Donderdag 27 november 2025 om 23u20  »
VTM
De vijf overgebleven maskers van de tweede groep staan klaar voor een nieuwe ronde. Een van hen moet helaas de show verlaten, maar wie zit er dit keer achter het masker?
Vrijdag 28 november 2025 om 20u35  »
VTM
De twee groepen komen samen in een knallende Big Bang. In vier zinderende duels halen de maskers alles uit de kast, want niemand wil de wedstrijd nu verlaten. Wie moet zijn masker afzetten?
Zaterdag 29 november 2025 om 16u15  »
VTM
De twee groepen komen samen in een knallende Big Bang. In vier zinderende duels halen de maskers alles uit de kast, want niemand wil de wedstrijd nu verlaten. Wie moet zijn masker afzetten?

De Club Van Sinterklaas Film - Het Grote Sneeuwavontuur (DVD)
DVD
Smurfs (Blu-ray)
DVD
The Last Of Us - Seizoen 2 (DVD)
DVD
Persbericht VTM
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'The Masked Singer' (VTM)

De vijf overgebleven maskers van de tweede groep staan klaar voor een nieuwe ronde. Eén van hen moet helaas de show verlaten, maar wie zit er dit keer achter het masker?

'The Masked Singer', om 20.35 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 10:00
    Radio 2 op VRT 1: ann&daan
    06:00
    In bed met Olly
  • 09:00
    Herfstbeelden
    15:00
    Sporza: Davis Cup 2025
  • 10:05
    Kaatjes Kameraadjes
    04:50
    Geen uitzending
  • 09:50
    Geen uitzending
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:00
    B&B zoekt Lief NL: Winter
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:00
    Geen uitzending
    11:50
    House
  • 10:00
    Geen uitzending
    00:30
    Most Daring
  • 09:10
    Christmas Wishes & Mistletoe Kisses
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:00
    Joe
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:00
    Geen uitzending
    01:30
    De Tafel van de Week
  • 10:05
    How to Get Away With Murder
    01:25
    Criminal Minds
  • 09:55
    Hawaii Five-0
    01:40
    NCIS: Los Angeles
  • 10:05
    Patti Stanger: The Matchmaker
    01:20
    Botched
  • 09:50
    Social Media Murders
    01:10
    The First 48
  • 08:40
    Herhalingslus
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:00
    Mijn tuin
    05:55
    Sixties To Six
  • 09:50
    Guten Appetit
    02:10
    Het Weekmenu
  • 09:50
    Death in Paradise
    01:45
    Midsomer Murders
  • 10:05
    The Real Housewives of Beverly Hills
    03:05
    Nancy Drew
  • 10:00
    NOS Journaal
    01:18
    Wie is de Mol? 25 jaar
  • 09:45
    Nieuwsuur
    01:00
    Dit is de Week
  • 10:05
    Pettenpret
    01:45
    Onderweg naar liefde