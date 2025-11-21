'Ik weet wie dat is!': heeft Véronique De Kock Chinchilla ontmaskerd in 'The Masked Singer'?

Vanavond hangt er hoogspanning in de studio van 'The Masked Singer'. Schaapje, Eenhoorn, Fortuna, Viool en Chinchilla gooien alles in de strijd om een gouden ticket voor The Big Bang van volgende week te bemachtigen.

Aan de speurdersdesk verzamelen Frances Lefebure, Aaron Blommaert en Véronique De Kock alle theorieën. Die laatste lijkt plots het licht te zien tijdens een optreden van Chinchilla. 'Ik weet wie dat is!', klinkt het verzekerd. Wie is Véronique op het spoor?



'The Masked Singer', vrijdag 21 november om 20.35 uur bij VTM en op VTM GO.