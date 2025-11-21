'Ik weet wie dat is!': heeft Véronique De Kock Chinchilla ontmaskerd in 'The Masked Singer'?

Vanavond hangt er hoogspanning in de studio van 'The Masked Singer'. Schaapje, Eenhoorn, Fortuna, Viool en Chinchilla gooien alles in de strijd om een gouden ticket voor The Big Bang van volgende week te bemachtigen.
Aan de speurdersdesk verzamelen Frances Lefebure, Aaron Blommaert en Véronique De Kock alle theorieën. Die laatste lijkt plots het licht te zien tijdens een optreden van Chinchilla. 'Ik weet wie dat is!', klinkt het verzekerd. Wie is Véronique op het spoor?
'The Masked Singer', vrijdag 21 november om 20.35 uur bij VTM en op VTM GO.
The Masked Singer op tv
Zaterdag 22 november 2025 om 16u15 »
De vijf overgebleven maskers van de tweede groep staan klaar voor een nieuwe ronde. Een van hen moet helaas de show verlaten, maar wie zit er dit keer achter het masker?
Donderdag 27 november 2025 om 23u20 »
Vrijdag 28 november 2025 om 20u35 »
De twee groepen komen samen in een knallende Big Bang. In vier zinderende duels halen de maskers alles uit de kast, want niemand wil de wedstrijd nu verlaten. Wie moet zijn masker afzetten?
Zaterdag 29 november 2025 om 16u15 »
