'Huizenjagers' trekt voor laatste week richting Vlaamse Ardennen

Het jachtgebied van drie gedreven 'Huizenjagers' strekt zich deze week uit over het glooiende landschap van het zuiden van Oost-Vlaanderen: de Vlaamse Ardennen. De regio staat bekend om het heuvellandschap en de legendarische kasseien van de Ronde van Vlaanderen.

Geen wielrenners die deze week over de stenen razen, wel het 'Huizenjagers'-busje met aan boord drie frisse en vastberaden makelaars.

Makelaars

​De 27-jarige Yani werd geboren in Cuba en verhuisde op jonge leeftijd naar België. Met haar grote empathie en luisterend oor zet ze zich volledig in voor haar klanten. Haar motto is duidelijk: kwaliteit boven kwantiteit. Yani is actief bij Immo Beguin, het kantoor van 'Blind Gekocht'-makelaar Sophie Beguin.

Dries koestert een grote liefde voor de Vlaamse Ardennen. Als medebestuurder van een succesvol immokantoor weet hij als geen ander dat succes niet vanzelf komt. Door hard werk en volle overgave bouwde hij zijn carrière stap voor stap uit. Wanneer Dries ergens voor gaat, doet hij dat voor de volle honderd procent.

Bart richtte zo'n jaar geleden zijn eigen immokantoor op in De Pinte. Hij is geen onbekende voor 'Huizenjagers': in een vorige deelname greep hij net naast de overwinning. Dit jaar is hij meer dan ooit vastberaden om die felbegeerde Huizenjagerstrofee eindelijk in de wacht te slepen.

Potentiële kopers

Branko en Simcke - €325.000

​Branko en Simcke wonen in bij haar ouders, maar nu vinden ze het tijd voor een plekje voor hun twee. Met een budget van € 325.000 hopen ze in de regio rond Oudenaarde een eigen stekje te vinden met twee slaapkamers.

Jimmy en Ann - €450.000

​Jimmy en Ann vormen een nieuw samengesteld gezin met vijf kinderen. Met een budget van 450.000 euro zoeken ze een grote gezinswoning met vier slaapkamers en een ruime garage waar hun auto en drie scooters in passen.

Antoon en Kris - €400.000

​De makelaars gaan op zoek naar een ideale woning voor Antoon en Kris. Hun wensenlijst: drie slaapkamers waarvan eentje op het gelijkvloers, veel lichtinval, connectie met de tuin en een garage of carport.

Marjorie - €200.000

​Marjorie is op zoek naar een lichtrijke woning met drie slaapkamers zodat haar twee dochters elk een eigen slaapkamer hebben. Haar budget: 200.000 euro.

'Huizenjagers Vlaamse Ardennen', van maandag tot donderdag bij Play.