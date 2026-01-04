'Huizenjagers' in Denderstreek op zoek naar miljoenenwoning

Deze week maken drie makelaars jacht op huizen in de Denderstreek. Een hele week vormt de ruime regio rond Aalst en Dendermonde het decor van 'Huizenjagers'.

Langs de oevers van de Dender wordt er gespeurd naar pareltjes in de vastgoedwereld en voor potentiële kopers Lieve en Eric mogen de makelaars zich helemaal laten gaan met een budget van maar liefst 1 miljoen euro.

Makelaars

Lenny is geboren en getogen in Aalst en kent de streek als haar broekzak. Na 21 jaar in de bankwereld maakte ze de overstap naar het vastgoed, waar ze vandaag aan de slag is in het kantoor van haar vader. Daar staat al een 'Huizenjagers'-trofee te pronken, want in de beginjaren van het programma wist haar vader al eens te winnen. Zo vader, zo dochter?

Ook bij Loïc stroomt vastgoed door de aderen. Hij ruilde de chocoladewereld in voor de immowereld en nam het succesvolle makelaarskantoor van zijn vader over. Met een stevige dosis ambitie en doorzettingsvermogen smijt hij zich voor de volle 100%. Loïc is vastberaden om deze week niemand iets cadeau te doen en mikt resoluut op de overwinning.

Marie weet wat winnen is. Ze heeft een verleden als profvoetbalster en speelde zelfs Champions League-wedstrijden met RSC Anderlecht. Vandaag probeert ze te scoren in de vastgoedwereld. Met dezelfde competitiviteit en focus waarmee ze ooit het veld betrad, gaat ze elke makelaarsopdracht aan. Verliezen staat niet in haar woordenboek.

Kopers

Steven en Jael - €675.000

​Dit koppel woont met hun twee kindjes in een woning die stilaan te klein is geworden. Naast de kinderen, wordt ook de berg speelgoed alsmaar groter. Het liefst kopen ze een atypisch open of halfopen bebouwing met een wauw-factor. Niet onbelangrijk: ook de kinderen hebben hun eisen gesteld. Zij willen graag een trampoline en een glijbaan.

Tom en Sanne - €475.000 ​

​Tom en Sanne zijn op zoek naar een nieuwe thuis voor henzelf en hun vier zonen. Hun droomwoning is een halfopen bebouwing met twee parkeerplaatsen, vijf slaapkamers en een ruime tuin. En als kers op de taart: een mancave waar ook de papa zich kan terugtrekken.

Annelien en Brent - €425.000

​Annelien en Brent zijn net trotse ouders geworden van een fiere dochter. Daarnaast beschikken ze over een hele beestenboel met twee honden, twee katten en twee dwergkonijntjes. Ze zijn op zoek naar een instapklare woning van minimum 210 vierkante meter mét parking.

Lieve en Eric - €1.000.000

​Lieve en Eric zijn 35 jaar gelukkig getrouwd, hebben 3 kinderen en runnen samen hun eigen bedrijf. Ze schakelen 'Huizenjagers' in voor het vinden van hun droomhuis: een open bebouwing in een groene omgeving, 3 slaapkamers, een meditatieruimte en 2 badkamers. Daarnaast zou een zwembad een groot pluspunt zijn.

'Huizenjagers Denderstreek', vanaf maandag 5 januari om 20.15 uur bij Play.