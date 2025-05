'Huizenjagers' houdt deze week halt in het Waasland

Deze week waant het 'Huizenjagers'-busje zich tussen de uitgestrekte polders en charmante dorpjes in het Waasland. Drie gemotiveerde makelaars gaan op zoek naar vier perfecte droompanden.

Ze speuren de regio af naar een woning met plaats voor twee paarden en een huis dat omgetoverd kan worden tot een minikangoeroewoning. Welke makelaar slaagt erin om de meeste punten te verzamelen en de 'Huizenjagers'-trofee mee huiswaarts te nemen?

De kopers:

Sahin & Senem

​Sahin en zijn verloofde zijn op zoek naar hun eerste woning. Vier slaapkamers en een tuintje zijn een absolute must voor Sahin. Het koppel houdt ervan om samen te gamen dus als de makelaars daar aan kunnen denken in hun nieuwe woning, hebben ze een streepje voor. Sahin neemt zijn mama mee op huizenzoektocht. Het budget: €350.000.

Silke & Kenzo

​Silke en Kenzo zijn nog piepjong, maar helemaal klaar om de volgende stap in hun relatie te zetten. Voor hun eerste woning samen hebben ze een budget gespaard van 450.000 euro. Ze weten van zichzelf dat ze geen al te makkelijke eisen hebben, maar ze zijn ervan overtuigd dat hun droomhuis te vinden is voor dat budget.

Vicky & Chiel

​Mama Vicky en zoon Chiel zijn op zoek naar een nieuw huis met voldoende plaats voor hun nieuw samengesteld gezin én voor twee paarden. In het huis waar ze nu wonen, missen ze genoeg plaats en privacy. Vicky en haar man zijn werkzaam in de eventsector, organiseren al eens graag een feestje thuis en hebben een budget voor ogen van €550.000.

Petra & Laura

​Mama Petra en dochter Laura zoeken een huis met een zolder die kan worden omgetoverd tot een apart woongedeelte voor een kleine kangoeroewoning. Ze zijn op zoek naar een warme thuis waar ze gezellig samen kunnen zijn, maar toch ook kunnen genieten van hun privacy. Budget: €290.000

De makelaars:

Pieter

​Pieter heeft al heel wat ervaring opgebouwd als makelaar. Hij is de rustigheid zelve en zal de potentiële kopers benaderen met een kalme aanpak. Met nu al 7 jaar op de teller in hetzelfde kantoor, kent Pieter de streek van Sint-Niklaas uit zijn broekzak. Leuk weetje: hij verkocht ooit al eens een huis aan Conner Rousseau.

Eberhard Ferket

​Deze makelaar zorgt voor enthousiasme en positiviteit in het busje. Eberhard heeft Duitse roots, maar is geboren en getogen in het Waasland. Zijn ervaring, gecombineerd met zijn vrolijke aanpak, maakt hem een geduchte concurrent. Slaagt hij erin om een droomwoning op de kop te tikken voor de potentiële kopers?

Rosalie De Rudder

​Rosalie is amper 21 jaar en dus de jongste van het trio. Met haar ontwapenende glimlach, veel jeugdig optimisme en een overdosis empathie zal zij de kopers proberen charmeren. Als dochter van projectontwikkelaars heeft ze vastgoed in haar bloed. Rosalie hoopt op een gezellige week, maar zal er alles aan doen om de Huizenjagerstrofee mee naar huis te nemen.

'Huizenjagers Waasland', van maandag tot donderdag op Play4 en GoPlay.