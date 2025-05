'Huizenjagers' De Kust: drie gladde palingen aan boord!

Een frisse zeebries waait door het Huizenjagersbusje, want deze week houdt de bus halt op de zeedijk. Na de drie powervrouwen van vorige week, staan er nu drie gladde palingen te popelen om hun beste verkooptechnieken te demonstreren.

Wouter, Dries en Justin stappen aan boord van het busje en zullen knokken voor de overwinning. Wie gooit zijn West-Vlaamse charmes in de strijd en slaagt erin om de Huizenjagerstrofee binnen te hengelen?



De kopers

​Mayté & Thibault

​Mayté en Thibault zijn al even op zoek naar een woning die ze samen kunnen kopen. Ze wonen nu allebei bij hun ouders en willen graag samen gaan wonen in hun eigen stekje, maar vinden geen betaalbare woning die aan hun wensen voldoet. Thibault droomt van een woning met een mooie voorgevel zoals een pastorijwoning. Lukt het de makelaars om met een budget van €500.000 zo'n pareltje te vinden aan de kust?



Els & Eric

​Els en Eric zijn op zoek naar een woning waar ze samen met hun zoon Jacob kunnen wonen. Jacob lijdt aan ASS (au­tis­me­spec­trum­stoor­nis) en kan moeilijk zelfstandig wonen, daarom speuren ze naar een gezamenlijke woning, waar ze toch elk voldoende privacy hebben. Hun budget bedraagt 320.000 euro.



Chloë

​Chloë woont samen met haar twee katten in het centrum van Antwerpen, maar snakt naar natuur en rust. Ze wil heel graag terugkeren naar haar roots aan de kust en heeft een budget van 400.000 euro ter beschikking. In de zoektocht naar haar droomwoning neemt ze haar mama mee voor goed advies.



Jan en Lyudmilla

​Jan is een Limburger die zijn pensioen wil doorbrengen aan zee, samen met zijn Kazachse vriendin Lyudmilla. Zij zou er graag een job in de horeca vinden, hij wil dan weer vooral genieten van een balkon met zeezicht.



De makelaars

​Wouter

​Wouter droomt er al jaren van om de binnenkant van het Huizenjagersbusje eens te zien. Hij is dan ook supergemotiveerd om alls uit de kast te halen. De enthousiaste en recht-voor-de-raap makelaar combineert zijn professionaliteit met een toegankelijke aanpak. Een kleine 8 jaar werkte hij voor een groot immo-kantoor, maar daar besefte Wouter dat hij net voor een veel kleinschaligere en toegankelijkere aanpak wil gaan en zo werd Immo Blauw geboren.



Dries

​Dries is een ervaren makelaar die Immo Maritiem runt, een familiebedrijf dat hij enkele jaren geleden overnam. Voor Dries is vastgoed een passie, geen werk. In het verleden heeft Dries al deelgenomen aan Huizenjagers. Toen had hij een topscore, maar werd hij op het laatste nippertje door een bod voorbij gestoken. Nu hij zijn eigen kantoor vertegenwoordigt, is Dries extra gemotiveerd om met de trofee naar huis te gaan!



Justin

​De 23-jarige Justin zorgt voor een frisse wind in de vastgoedwereld met zijn creatieve Instagram-video’s. Zo probeert hij op een laagdrempelige manier woningen tot bij zijn jonge volgers en potentiële koperes te krijgen. Als jongste van het trio heeft hij een ongekende drive en zelfvertrouwen. Hij weet hoe hij woningen aantrekkelijk kan maken voor een breed publiek. Twee jaar geleden ging hij aan de slag bij Immo Francois, waar hij nu nog altijd werkt als stagiair-makelaar.



'Huizenjagers De Kust', maandag 19 mei, van maandag tot donderdag rond 22.20 uur op Play4 en GoPlay.