'Home and Away': week 49 (2021) - PREVIEW

Droom je ook vaak van goudgele stranden en staalblauwe lucht? Altijd warm, altijd zonnig. Dan kan je iedere weekdag afstemmen op VTM 2 voor een bezoekje aan onze Australische vrienden in Summer Bay. Want met 'Home and Away' verveel je je nooit. Benieuwd? Lees de preview!

Maandag 6 december 2021 - aflevering 7485

Ari vertelt Mackenzie over zijn verleden met Chloe en haar moeder. Niet veel later staat Mia plots voor zijn deur, op zoek naar haar dochter. Wanneer de twee elkaar wat later opnieuw tegen het lijf lopen eist Ari een verklaring voor de leugens die ze Chloe heeft verteld over zijn afwezigheid. Roo licht Martha in over het gedrag van Kieran. Martha probeert de waarheid te achterhalen, maar Kieran slaagt er wederom in om haar te manipuleren. Roo bedenkt een plan.

Dinsdag 7 december 2021 - geen uitzending

Voetbal: Champions League

Woensdag 8 december 2021 - aflevering 7486

Kieran is woest nadat hij Martha en Roo op heterdaad betrapte. Hij dreigt ermee Summer Bay te verlaten, wat Martha van streek maakt. Kieran maakt Roo vervolgens duidelijk dat ze zich niet moet bemoeien met zijn leven. Ari wil van Mia weten waarom ze gelogen heeft tegen Chloe over zijn afwezigheid. Chloe is kwaad op haar moeder en weigert met haar te vertrekken. Ari steunt de beslissing van zijn dochter. Er zit voor Mia niets anders op dan in Summer Bay te blijven. Ziggy en Tane blijven zich flirterig gedragen en Mackenzie kan het niet laten om subtiele opmerkingen te maken.

Donderdag 9 december 2021 - aflevering 7487

Dean neemt zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van Bella ernstig en wil haar een zo goed mogelijke toekomst geven. Nikau stelt Chloe voor aan Alf. Zij overtuigt hem vervolgens om Nikau voor de rest van de dag vrijaf te geven zodat hij haar kan rondleiden in Summer Bay. Bella doet een schokkende ontdekking wanneer ze de krant onder ogen krijgt.

Vrijdag 10 december 2021 - aflevering 7488

Alf en Roo maken zich zorgen om Martha, die het gedrag van Kieran blijft goedpraten. Wanneer Alf en Roo hem confronteren met de lege flessen die ze gevonden hebben, valt hij Alf aan. Justin is getuige van de aanval en slaagt erin om tussenbeide te komen. Kieran slaat op de vlucht, waarop Alf de politie belt. Lewis heeft nieuws voor Jasmine, die van slag door de nieuwe aanklacht tegen Colby.

'Home and Away', elke werkdag rond 19.00 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!