'Home and Away': week 33 (2021) - NIEUW SEIZOEN!

Na weken aftellen is het maandag zover. 'Home and Away' is terug! We pikken de draad weer op waar het verhaal begin juni geŽindigd is. Ziggy houdt Dean op een afstand, Colby flirt met Taylor en Roo en Owen leren elkaar beter kennen. Lees snel de preview en kijk vanaf maandag weer elke werkdag naar een nieuwe aflevering.

Maandag 16 augustus 2021 - aflevering 7406

Mackenzie licht Dean in over haar plan om bij Ari in te trekken. Om haar op haar eerste avond meteen thuis te laten voelen, bereidt Ari een verrassing voor voor Mackenzie. Strooit Tane roet in het eten? Dean nodigt Ziggy uit voor een etentje in Salt, maar dat verloopt niet zoals verwacht. Hij verklaart haar zijn liefde, maar zal dit genoeg zijn om hun relatie weer op het goeie spoor te krijgen?

Dinsdag 17 augustus 2021 - aflevering 7407

Ziggy blijft Dean op afstand houden. Hij maakt Amber ondertussen duidelijk dat hun relatie nooit meer zal zijn dan co-ouderschap. Tane speelt eindelijk open kaart met Mackenzie en vraagt haar vervolgens om hen niet meer samen aan het werk te zetten in Salt. Colby begeeft zich op glad ijs door zijn geflirt met Taylor. Woensdag 18 augustus 2021 - aflevering 7408

Bella betrapt Colby en Taylor. Ze is geschokt wanneer ze ontdekt dat Taylor de vrouw van Angelo is. Wanneer ze vervolgens Willow en Dean inlicht over de gebeurtenissen, komt het tot een confrontatie tussen Colby en Dean. Colby gaat ver om de inhoud te weten te komen van het forensisch onderzoek. Willow zet Amber op haar plaats. Donderdag 19 augustus 2021 - aflevering 7409

Ryder geeft Owen een rondleiding in Summer Bay en stelt hem voor aan Nikau en Irene. Roo nodigt Owen uit voor een etentje in Salt en besluit open kaart met hem te spelen wat betreft Evan en haar gevoelens. Bella maakt zich zorgen om Colby en zoekt steun bij Nikau. Justin brengt tijd door met Ava, maar verzwijgt zijn problemen voor haar. Het gaat goed met Jasmine. Vrijdag 20 augustus 2021 - aflevering 7410

Roo en Owen leren elkaar beter kennen en het ontgaat ook Ryder niet dat er spanning in de lucht hangt tussen hen. Tori keert zich tot Jasmine voor steun wat betreft de toestand van Justin. Justin vertelt Ava eindelijk wat er aan de hand is. Zij probeert haar vader vervolgens te overtuigen om de operatie alsnog te ondergaan. 'Home and Away', vanaf maandag 16 augustus weer elke werkdag omstreeks 18.00 uur op VTM 2. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek. Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!