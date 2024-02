Hoe de Brusselse drugshandel terreurnetwerken financiert: 'Terrorisme kost nu eenmaal veel geld'

In een nieuwe aflevering van 'Niveau 4 Terreur' wordt de Brusselse drugsproblematiek onder de loep genomen. Want hoewel de vele straatdealers en druggebruikers vaak niet beseffen waar hun geld naartoe gaat, werken ze vaak mee aan grotere illegale netwerken.

'De kleine drugsdealers beseffen niet wie er achter het grotere netwerk zit, wie er met het grote geld gaat lopen, en vooral wat er met dat geld gebeurt', vertelt korpschef Jurgen De Landsheer. 'Ze beseffen niet wie de touwtjes in handen heeft, maar dat zijn vooral internationale bendes en terreurnetwerken.' De tienduizenden euro's die ze wekelijks verdienen, vloeien rijkelijk richting de illegale handel zoals wapens, valse papieren maar dus ook terroristische groeperingen.

De war on drugs woedt, zeker in Brussel, heviger dan ooit. Wat opvalt is dat de verkoop meer en meer in handen is gekomen van illegalen, vertelt de korpschef: 'Bij die drugsnetwerken gaan ze altijd zoeken naar mensen die zwak staan in de maatschappij, die het geld goed kunnen gebruiken én waarvan er velen rondlopen in Brussel. Illegalen zijn het perfecte kanonnenvlees.'

In de tweede aflevering plukken de Brusselse agenten de ene na de andere dealer die illegaal in het land is van de straat. Het resultaat: de dealer vliegt voor een paar uur achter de tralies en dat levert een hoop nutteloos papierwerk op. Bevelen om het grondgebied te verlaten volgen zich in sneltempo op, maar daar wordt maar weinig gevolg aan gegeven.

