'Het Verhaal van Vlaanderen' herbeleeft de industriële revolutie

In 1835 rijdt de allereerste passagierstrein op het Europese vasteland. En dat doet hij hier, in het prille BelgiŽ, tussen Brussel en Mechelen.

Dat is geen toeval, want bijna nergens is de industrialisatie zo ver gevorderd als in ons land. Het maakt dat jonge België rijk, maar ook ongelijk. Want niet iedereen profiteert even hard van die rijkdom. Het verhaal van de industriële revolutie is er één van welvaart en vooruitgang, maar ook van ongelijkheid en uitsluiting.

Het verhaal van Vlaanderen op tv

