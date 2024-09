'Het Parket' volgt grootschalige verkeerscontrole in Aarschot

Melissa en Katlijn van het politieparket zijn aanwezig bij een grootschalige verkeersactie in Aarschot. De actie focust zich vooral op alcohol en drugs in het verkeer, want de Belg neemt het nog altijd niet al te nauw met rijden onder invloed, zo blijkt ook uit deze verkeersactie.

'Er blijft enorm veel gereden worden wanneer men gedronken heeft of drugs gebruikt heeft', zegt substituut Katlijn. 'De campagnes zijn nochtans enorm, maar de cijfers in ons land blijven veel hoger dan in onze buurlanden. België blijft zeer zwak scoren op dit punt.'

'Wij vullen week na week zittingen met enorm veel zaken van alcohol en drugs in het verkeer. Dat is ongelofelijk. Als we een themaweek doen, zitten we snel aan 160 zaken die gerelateerd zijn aan alcohol of drugs in het verkeer. In een gewone week zit dat aantal rond de 40 à 50. Het is wel degelijk een enorm probleem', aldus Katlijn. En ook Melissa van het politieparket heeft geen begrip: 'Dat je tóch de beslissing maakt om onder invloed achter het stuur te kruipen, daar kan ik echt niet bij. Het zou fantastisch zijn als ik ooit op mijn bureau kom en de stapel met alcohol- of druggerelateerde zaken gereduceerd is tot nul.'

