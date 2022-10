'Het Parket' krijgt te maken met mogelijke dumping in het drugsmilieu

In Brugge moet parketmagistraat Roeland naar een autopsie. Er is een lijk aangetroffen op een camping. Uit de autopsie moet blijken hoe hij gestorven is. In Ieper krijgt Lies te maken met een minderjarige vandaal die op de vuist is gegaan met de politie.

Zwaar onder invloed van twee flessen wodka grijpt de jongen zelfs naar de wapengordel van de agenten. Lies moet beslissen of ze hem zal voorleiden voor de jeugdrechter.

Drugsmagistraat Tessa brengt de hele dag door in de rechtbank in Kortrijk. Wat volgt is een stoet aan dealers. De eerste dealer was nog maar een minuut uit de gevangenis of hij had zijn klanten al ge-sms’t.

Maarten krijgt in Kortrijk te maken met twee oplichtingsdossiers. Eén man wordt zelfs tweemaal opgelicht, en dat voor een totaalbedrag van meer dan 110.000 euro.

Parketmagistraat Hanne krijgt een melding van een vrouw die weggelopen is uit het psychiatrisch ziekenhuis. De vrouw heeft zelfmoordgedachten, waardoor Hanne zeer ongerust is. Ze laat de vrouw opsporen via gsm-signalen.

