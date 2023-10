'Het Huis' met Hugo Sigal: 'Ik ben mijn alles kwijt'

Voor het negende seizoen van 'Het Huis' nodigt Eric Goens opnieuw een reeks bekende, boeiende en intrigerende gasten uit. Zanger en acteur Hugo Sigal bijt de spits af, op maandag 23 oktober.

Eric pikt Hugo op bij hem thuis in Wemmel. 'Goeiemorgen, morgen, goeiedag. Blij dat ik je eindelijk begroeten mag', zingt Eric wanneer Hugo met een grote glimlach de voordeur opendoet. Vorig jaar moest Hugo afscheid nemen van zijn vrouw Nicole Josy. Na een emotioneel zwaar jaar recht hij de rug. Zijn agenda puilt uit van de afspraken. 'Ik zou het rustiger aan kunnen doen, maar ik wil het niet. Ons Colleke heeft altijd gezegd: 'Blijf doen wat je graag doet.' En dat is zingen en acteren. Dat is ook het enige wat ik kan', lacht Hugo.

Bij aankomst in Het huis haalt Eric meteen de oudste archiefbeelden ooit getoond in de reeks boven. Met zijn 75 lentes is Hugo namelijk ook de oudste gast ooit in 'Het Huis'. Uit de beelden wordt meteen duidelijk dat Hugo altijd een showmannetje is geweest. 'Ik heb dat altijd in me gehad', vertelt hij. 'Op de prachtig rode basketbalpleintjes in onze wijk ging ik rolschaatsen. Ik deed pirouettes en sprong zoals een zot, terwijl alle bewoners vanuit het appartementsblok naar me keken. Ja, ik was een buitenbeentje.'

Nicole ​ ​

Even later trekt Hugo naar de fotokamer. Wanneer hij een foto van hem en Nicole op reis ziet, krijgt hij het meteen moeilijk. 'Ik kan niet aanvaarden dat Nicole weg is, maar ik moet. Ik ben mijn alles kwijt. Als je 51 jaar zo intens hebt samengeleefd…'

​Na het overlijden van zijn steun en toeverlaat belandde Hugo in een diepe put. Een leven zonder Nicole zag hij niet zitten. 'Ik heb pilletjes klaargelegd, om haar te volgen', bekent hij. 'Ik heb toen snel hulp gezocht bij een rouwconsulent en die heeft er mij door gesleurd. Gelukkig.' Het is een van de momenten uit de aflevering die de kijker een krop in de keel zal bezorgen.

'De Dozen Staan Klaar'

Tijdens het middagmaal praat Hugo onder meer over de strijd tegen de ziekte van Alzheimer, waarmee Nicole in haar laatste levensjaar geconfronteerd werd, en haar fatale val.

Na de lunch volgen de sportkamer en de kinderkamer. Daar ziet Hugo foto's van zijn vader passeren, de man met wie hij voor het allereerst optrad. Het betekende de start van een zeer lange carrière op de bühne. Ook zijn legerplicht, die hij met fikse tegenzin moest ondergaan, komt uitgebreid aan bod in de kinderkamer.

In de boomhut volgt opnieuw een pakkend moment. Hugo brengt er in primeur zijn nieuwste lied 'De Dozen Staan Klaar', een ontroerende ode aan zijn Nicole. 'Ik denk dat veel mensen vanuit hun zetel Hugo een knuffel zullen willen geven', vertelt Eric. 'Hij zal nog meer dan anders alle harten veroveren.'

Welk alter ego hebben Nicole en Hugo zichzelf ooit aangemeten? Wat staat er nog bovenaan Hugo’s bucketlist? Wanneer heeft hij leren koken? Wie zijn de champagnevrienden? En welke verrassing staat hem te wachten bij het ontbijt? Je ontdekt het allemaal in de langste aflevering ooit van 'Het Huis'.

In de volgende afleveringen ontvangt Eric Goens in 'Het Huis' stand-upcomedian William Boeva, 'Thuis'-acteur Mathias Vergels, tv-figuur Stephanie Planckaert, zangeres Coely, schrijver Herman Brusselmans, journaalanker Riadh Bahri en premier Alexander De Croo.

'Het Huis' met Hugo Sigal, maandag 23 oktober om 20.40 uur op VRT 1.