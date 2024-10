'Het Huis' met Bart Kaëll: 'Ik kan me geen leven zonder Luc voorstellen'

Voor het tiende seizoen van 'Het Huis' nodigt Eric Goens opnieuw een reeks bekende, boeiende en intrigerende gasten uit. Ze verblijven 24 uur in Het huis, afgezonderd van hun gewone leefwereld.

Geen afleidingen, geen partners of kinderen, alleen de confrontatie met hun eigen leven passeert de revue. In de fotokamer hangen foto’s van hun dierbaren, in de kinderkamer flitst hun jeugd voorbij en in de gevreesde sportkamer worden ze fysiek tot het uiterste gedreven. En wat onthullen de gasten ’s avonds laat in alle intimiteit in de boomhut? ​

De eerste gast van het nieuwe seizoen is zanger Bart Kaëll. 'Ah mijn date', lacht de 64-jarige zanger wanneer hij de voordeur van zijn villa openzwaait en Eric ziet opduiken. Die laatste is niet met lege handen gearriveerd, want heeft een cadeautje bij zich: de allereerste boomstam die in 'Het Huis' gesigneerd werd, door Barts echtgenoot Luc Appermont. Tien seizoenen geleden was Luc de eerste gast ooit van 'Het Huis'. Bart kwam toen ook langs, als verrassingsgast. Tien jaar na datum is het nu tijd om Barts leven uit de doeken te doen.

Naakt

Na een koffietje trekken Eric en zijn gast naar 'Het Huis'. 'Heb je je zwembroek mee?', vraagt Eric aan Bart. 'Ja, maar zonder had het ook gelukt hoor. Je kan dat dan toch flou maken?' En wanneer Eric nog snel een laadpunt passeert om het busje op te laden, gaat er voor de 64-jarige zanger een wondere wereld open. De toon is meteen gezet. Het wordt een hilarische aflevering, al zullen traantjes nooit veraf zijn.

Bij aankomst in 'Het Huis' duikt Bart meteen in het zwembad. Daar wacht een rubberbootje met de naam De Marie-Louise. 'Geweldig! Ik heb ooit een foto van mezelf in hetzelfde soort bootje gepost. Maar ik zwem altijd naakt, dus op die foto had ik niets aan. Als je inzoomt, zie je dat.' De foto was nog maar een paar minuten losgelaten op de wereld en Barts gsm ontplofte bijna. 'Iedereen belde me om te vragen wat ik gedaan had? Zelfs Studio Brussel belde me', lacht hij.

Studio Herman Teirlinck

Hoewel Bart beroemd is om zijn vele hits zoals 'De Marie-Louise', 'Zeil je voor het eerst' en 'Mooi weer vandaag' werd er tijdens zijn opleiding op de toneelschool Studio Herman Teirlinck neergekeken op zijn potentiële muzikale carrière. De toenmalige directeur lachte hem uit omdat hij platen wou maken.

'Ik had een herexamen, was geslaagd en mocht naar het derde jaar. Maar de directeur zei toen met veel dedain: ‘Zou je niet beter plaatjes gaan maken?’ Alsof je niet lager kunt vallen. Ik heb gezegd dat ze me er niet meer gingen zien en heb de deur toegetrokken. Ze keken neer op muziek maken, ik snapte dat niet.'

Broer Dirk

In de fotokamer praat een emotionele Bart over de zelfmoord van zijn broer Dirk. 'We weten niet wat er met hem gebeurd is. Maar het is nooit één reden, maar een hele reeks van redenen.' Ook Bart voelde zichzelf deels verantwoordelijk voor de dood van zijn broer. 'Dirk was twintig jaar lang mijn geluidstechnicus, tot op het moment dat alles van analoog naar digitaal ging. Die switch kon hij niet aan en dan is hij gestopt. Ik zag hem niet meer en vernam dat hij toch wat kwaad op me was.'

Helaas komt het nooit meer tot een verzoeningsgesprek tussen de twee broers. Want op zestigjarige leeftijd stapt Dirk uit het leven. 'Mijn moeder vertelde me pas een jaar geleden dat Dirk een paar dagen voor zijn dood had gezegd dat hij nog met me wou praten', vertelt een tot tranen toe bewogen Bart.

Einde carrière ​

Tijdens de lunch, in de kinderkamer en bij het diner gaat het uitgebreid over de rode draad doorheen Barts leven: Luc Appermont. 'Ik kan me geen leven zonder Luc voorstellen. Misschien houdt het dan ook op voor mij.' Luc is met zijn 75 jaar 11 jaar ouder dan Bart, daarom wil Bart zijn carrière ook op Lucs leven afstemmen. 'We willen nog zoveel doen en nog zo ver reizen. Maar wanneer? Dat is het allermoeilijkste in mijn carrière. Hoe lang moet ik er nog mee doorgaan?'

Welke historische leugen hebben Bart en Luc verteld in de allereerste aflevering van 'Het Huis'? Wat is het geheim van een goede relatie? Wat was het moeilijkste moment uit hun relatie? Wie heeft de carrière van Bart op gang getrokken? Hoe scoort Bart op de sportproef? En welke fysieke ongemakken heeft hij de voorbije jaren gehad? Je ontdekt het allemaal in de eerste aflevering van 'Het Huis'.

In de volgende afleveringen ontvangt Eric Goens in 'Het Huis' sportjournalist Ruben Van Gucht, zangeres en tv-figuur Laura Tesoro, voetballer Toby Alderweireld, programmamaker Arnout Hauben, actrice Barbara Sarafian, zangeres Belle Perez en voetbalanalist Wesley Sonck.

'Het Huis' met Bart Kaëll, dinsdag 29 oktober om 20.40 uur op VRT 1.