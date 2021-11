Gezien in 'Klopjacht'? De eerste voortvluchtigen hangen eraan!

Het is eindelijk gebeurd. De speurders zijn er in geslaagd om de eerste voortvluchtigen in te rekenen waardoor hun 'Klopjacht' ten einde loopt. Bekijk hier het fragment uit de uitzending van maandag.