Geheime boodschappen en snelle auto's in tweede aflevering van 'Celebrity Klopjacht'

Foto: Play4 - © Play Media 2024

De jacht is geopend! In de tweede aflevering van 'Celebrity Klopjacht' staan de duo's op de Most Wanted List van de speurders.

Na een spannende start bevinden de speurders zich nog altijd in het duister, terwijl Annelien & Stephanie, Rik & Pedro, Olga & Erik, Pieterjan & Jeff en Cesar & Conrad hun best doen om uit handen te blijven van de achtervolgers. De jacht is nu zeven uur bezig en de spanning loopt steeds hoger op.



De bekende duo’s krijgen een bijzondere opdracht: ze moeten een persoonlijke boodschap ontcijferen om hun vluchtroute te bepalen. Elk duo werkt op eigen wijze aan een ontsnappingsplan en de speurders hebben hun handen vol om hen te traceren. Erik en Olga gaan samen op de vlucht, en dat gaat verrassend goed. Ondertussen zitten Rik en Pedro niet stil. Het duo weet een Porsche te strikken om aan hun achtervolgers te ontsnappen. De twee moeten echter nog een pakketje ophalen bij iemand thuis, wat hen in een risicovolle positie brengt. 'Celebrity Klopjacht', zondag 8 september om 19.55 uur op Play4 en GoPlay.