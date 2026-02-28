Ga in maart mee op avontuur met je favoriete Cartoonito-helden

Deze serie volgt Mr. Bean, zijn beste vriend Teddy en zijn geduldige huisbaas Mrs Wicket, terwijl ze opnieuw in de meest hilarische situaties belanden.

We zijn getuige van nog meer ongelukjes in het dagelijkse leven van Mr. Bean.

Kijk vanaf maandag 16 maart elke dag om 16.55 uur naar de nieuwe afleveringen van 'Mr. Bean: De Tekenfilmserie' op Cartoonito, en stream op HBO Max.

Daarna neemt Mr. Bean Cartoonito twee volle weken over. Van ’s ochtends tot ’s avonds zijn zijn capriolen te volgen terwijl hij zich op de meest onverwachte manieren door het dagelijkse leven worstelt.

Vanaf maandag 30 maart zijn de afleveringen elke dag te zien om 6.00 uur op Cartoonito, en te streamen op HBO Max.

'SuperThings: Rivalen van Kaboon - Kazoom Krachten'

MAANDAG 9 MAART - ZATERDAG 21 MAART

'SuperThings: Rivalen van Kaboom – Kazoom Krachten' is een kleurrijke animatieserie vol actie en humor. Kai, Finn en Mia beleven een groots avontuur wanneer Enigma hen vraagt om naar Kaboom City te reizen. Daar ontdekken ze hun superkrachten en leren ze, terwijl ze de stad redden, op een speelse manier over vriendschap, samenwerken en in jezelf geloven.

Kijk vanaf maandag 9 maart elke dag om 12.00 uur naar de nieuwe afleveringen van 'SuperThings: Rivalen van Kaboom – Kazoom Krachten' op Cartoonito, en te streamen op HBO Max.

'Wij houden van Scooby-Doo!'

MAANDAG 2 MAART - ZONDAG 15 MAART

Waarom houden we zo van Scooby-Doo? Hij is dapper… nu ja, niet echt. Hij is loyaal, lief en altijd op zoek naar avontuur (en snacks). Hij bewijst dat mysteries niet eng zijn als je ze samen oplost. En hij laat iedereen lachen.

Kijk hoe Scooby-Doo en de bende van Mystery Inc. gekke monsters achtervolgen, sluwe schurken ontmaskeren of vluchten voor spoken.

Kijk vanaf maandag 2 maart elke dag om 17.55 uur naar Wij houden van Scooby-Doo! op Cartoonito, en te streamen op HBO Max.