Conrad Janssens openhartig over mama Ilse De Meulemeester in 'Maison Verhulst'
Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Ontdek wanneer het nieuwe seizoen van ‘So You Think You Can Dance’ start bij VTM

Ga in maart mee op avontuur met je favoriete Cartoonito-helden

zaterdag 28 februari 2026
Foto: Boomerang - © Media Tornado 2021

Deze serie volgt Mr. Bean, zijn beste vriend Teddy en zijn geduldige huisbaas Mrs Wicket, terwijl ze opnieuw in de meest hilarische situaties belanden.

We zijn getuige van nog meer ongelukjes in het dagelijkse leven van Mr. Bean.


Kijk vanaf maandag 16 maart elke dag om 16.55 uur naar de nieuwe afleveringen van 'Mr. Bean: De Tekenfilmserie' op Cartoonito, en stream op HBO Max.

Daarna neemt Mr. Bean Cartoonito twee volle weken over. Van ’s ochtends tot ’s avonds zijn zijn capriolen te volgen terwijl hij zich op de meest onverwachte manieren door het dagelijkse leven worstelt.

Vanaf maandag 30 maart zijn de afleveringen elke dag te zien om 6.00 uur op Cartoonito, en te streamen op HBO Max.

'SuperThings: Rivalen van Kaboon - Kazoom Krachten'
MAANDAG 9 MAART - ZATERDAG 21 MAART 

'SuperThings: Rivalen van Kaboom – Kazoom Krachten' is een kleurrijke animatieserie vol actie en humor. Kai, Finn en Mia beleven een groots avontuur wanneer Enigma hen vraagt om naar Kaboom City te reizen. Daar ontdekken ze hun superkrachten en leren ze, terwijl ze de stad redden, op een speelse manier over vriendschap, samenwerken en in jezelf geloven.

Kijk vanaf maandag 9 maart elke dag om 12.00 uur naar de nieuwe afleveringen van 'SuperThings: Rivalen van Kaboom – Kazoom Krachten' op Cartoonito, en te streamen op HBO Max.

'Wij houden van Scooby-Doo!'
MAANDAG 2 MAART - ZONDAG 15 MAART

Waarom houden we zo van Scooby-Doo? Hij is dapper… nu ja, niet echt. Hij is loyaal, lief en altijd op zoek naar avontuur (en snacks). Hij bewijst dat mysteries niet eng zijn als je ze samen oplost. En hij laat iedereen lachen.

Kijk hoe Scooby-Doo en de bende van Mystery Inc. gekke monsters achtervolgen, sluwe schurken ontmaskeren of vluchten voor spoken. 

Kijk vanaf maandag 2 maart elke dag om 17.55 uur naar Wij houden van Scooby-Doo! op Cartoonito, en te streamen op HBO Max.


Together (Blu-ray)
DVD
Springsteen - Deliver Me From Nowhere (Blu-ray)
DVD
Islands (DVD)
DVD
Persbericht Cartoonito/Day One MPM
https://www.cartoonito.nl/
Meer artikels over Cartoonito
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Boomer' (VRT 1)

Jan vergeet zijn en Julies huwelijksverjaardag en probeert het goed te maken door een dag vol verrassingen te organiseren voor Julie, inclusief een bezoek aan een chic hotel mét wellness. Maar al snel blijkt dat plannen maken makkelijker is dan ze uit te voeren.

'Boomer', om 20.55 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 18:40
    Dierendokters 24/7
    19:00
    VRT NWS journaal 19u
  • 18:30
    Van der Valk
    20:00
    VRT NWS Update
  • 18:45
    De Hoppers
    19:05
    De Raad van Soekie
  • 17:05
    The Voice van Vlaanderen
    19:00
    VTM Nieuws
  • 18:45
    De Wereld Van De Marechaussee
    19:35
    Mr. Frank Visser doet uitspraak
  • 18:50
    Addams Family Values
    20:30
    Valerian and the City of a Thousand Planets
  • 18:15
    All New Traffic Cops
    22:30
    Deadly Inferno
  • 18:25
    The Irrational
    00:15
    Geen uitzending
  • 18:50
    Are You Being Served?
    20:00
    Nonkel Jef
  • 18:15
    Huizenjagers
    20:00
    Stukken van mensen
  • 18:30
    NCIS
    23:05
    Criminal Minds
  • 18:30
    Brooklyn Nine-Nine
    20:35
    RoboCop 2
  • 18:50
    Chateau Meiland
    20:35
    Don't Worry, Be Happy
  • 18:40
    World's Most Evil Killers
  • 18:12
    Trends Doc
    19:16
    CEO van mijn leven
  • 18:36
    Ver Gevorderd
    18:55
    Seventies To Seven
  • 18:30
    Het Weekmenu
    19:10
    Guillaume's Paris
  • 18:00
    London Kills
    19:00
    Call the Midwife
  • 18:50
    Paradise
    21:50
    Bob's Burgers
  • 18:30
    EenVandaag
    19:00
    Op Safari
  • 18:35
    Ik mis je
    19:00
    Kassa
  • 18:40
    All You Can Eid
    19:00
    NOS Jeugdjournaal