Ga in maart mee op avontuur met je favoriete Cartoonito-helden
Deze serie volgt Mr. Bean, zijn beste vriend Teddy en zijn geduldige huisbaas Mrs Wicket, terwijl ze opnieuw in de meest hilarische situaties belanden.
We zijn getuige van nog meer ongelukjes in het dagelijkse leven van Mr. Bean.
Kijk vanaf maandag 16 maart elke dag om 16.55 uur naar de nieuwe afleveringen van 'Mr. Bean: De Tekenfilmserie' op Cartoonito, en stream op HBO Max.
Daarna neemt Mr. Bean Cartoonito twee volle weken over. Van ’s ochtends tot ’s avonds zijn zijn capriolen te volgen terwijl hij zich op de meest onverwachte manieren door het dagelijkse leven worstelt.
Vanaf maandag 30 maart zijn de afleveringen elke dag te zien om 6.00 uur op Cartoonito, en te streamen op HBO Max.
'SuperThings: Rivalen van Kaboon - Kazoom Krachten'
MAANDAG 9 MAART - ZATERDAG 21 MAART
'SuperThings: Rivalen van Kaboom – Kazoom Krachten' is een kleurrijke animatieserie vol actie en humor. Kai, Finn en Mia beleven een groots avontuur wanneer Enigma hen vraagt om naar Kaboom City te reizen. Daar ontdekken ze hun superkrachten en leren ze, terwijl ze de stad redden, op een speelse manier over vriendschap, samenwerken en in jezelf geloven.
Kijk vanaf maandag 9 maart elke dag om 12.00 uur naar de nieuwe afleveringen van 'SuperThings: Rivalen van Kaboom – Kazoom Krachten' op Cartoonito, en te streamen op HBO Max.
'Wij houden van Scooby-Doo!'
MAANDAG 2 MAART - ZONDAG 15 MAART
Waarom houden we zo van Scooby-Doo? Hij is dapper… nu ja, niet echt. Hij is loyaal, lief en altijd op zoek naar avontuur (en snacks). Hij bewijst dat mysteries niet eng zijn als je ze samen oplost. En hij laat iedereen lachen.
Kijk hoe Scooby-Doo en de bende van Mystery Inc. gekke monsters achtervolgen, sluwe schurken ontmaskeren of vluchten voor spoken.
Kijk vanaf maandag 2 maart elke dag om 17.55 uur naar Wij houden van Scooby-Doo! op Cartoonito, en te streamen op HBO Max.
https://www.cartoonito.nl/
Meer artikels over Cartoonito
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Nieuw seizoen EO's 'Rachel valt binnen': wie houdt Nederland veilig?
- Joanna Lumley volgt de Donau op MAX
- De 50e EO-Jongerendag is uitverkocht
- Kijkcijfers: dit zijn de 20 populairste programma's van Vlaanderen
- Kijkcijfers: dit zijn de 20 populairste programma's van Wallonië
- Ga in maart mee op avontuur met je favoriete Cartoonito-helden
- Nieuwe avonturen en speciale weekends op Cartoon Network in maart
- Vrouwen in de spotlight in maart op TV5MONDE
- Dit zie je in maart op National Geographic
- Ontdek wat er in maart op STAR Channel te zien is
Multimedia SPOTLIGHT
-
Nieuwe Q-podcastreeks '1 to 10 Miles' zet 10 BV’s aan het lopen én praten
-
Ontdek hier de vibe van 'So You Think You Can Dance'
-
Het Verboden Woord is terug bij Qmusic!
-
Netflix kondigt start opnames 'Wednesday' S3 aan
-
Conrad Janssens openhartig over mama Ilse De Meulemeester
-
Kijk naar 'The Bluff' op Prime Video
-
'Datenight' nu ook te bekijken op VTM GO
-
Koen Wauters zet zijn medecoaches een hak!
-
Kijk de emotionele finale van 'Winter Vol Liefde'
-
Kijk het tweede seizoen van 'Paradise' op Disney+
-
Geen tijd voor een knuffel in 'Bestemming X'
-
Jeroom krijgt niet mis te verstane boodschap
-
Poetshulp Michelle brengt opera naar 'The Voice'
-
Netflix onthult trailer van 'Peaky Blinders: The Immortal Man'
-
Sam Gooris doet meteen 'een Sammeke'
-
Kijk nieuwe afleveringen van 'Lil" Kleine: Geen Rem' op Prime Video
-
Kijk vanaf 3 maart naar 'De Box'
-
Wie verdient zijn eigen droomhuis in 'Huis Gemaakt'?
-
Wat doet Jonathan Medart in de backstage van 'The Voice'?
-
De tweede Lach van JOE is geraden!
-
Kijk naar het leven van Tanja Dexters op Streamz
-
Ruzie bij de Badi’s in 'Konvooi'
-
Vanaf dan zie je 'Rooster' op HBO Max
-
Verrassing van formaat in 'Stukken Van Mensen'
-
Nieuw seizoen van 'Komen Eten' op Play!
-
Planckendael ontwaakt in 'Het Echte Leven in de ZOO'
-
Hilarisch! Familie Gooris waagt zich aan de doedelzak.
-
De coaches trappen 'The Voice' zélf zingend op gang
-
Kijk het tweede seizoen van 'Cross' bij Prime Video
-
Siska Schoeters overmand door emoties in 'Een Echte Job'
Kijktip van de dag
Jan vergeet zijn en Julies huwelijksverjaardag en probeert het goed te maken door een dag vol verrassingen te organiseren voor Julie, inclusief een bezoek aan een chic hotel mét wellness. Maar al snel blijkt dat plannen maken makkelijker is dan ze uit te voeren.
'Boomer', om 20.55 uur op VRT 1.