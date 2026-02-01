Februari staat in het teken van actie en humor op Cartoonito

Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
zondag 1 februari 2026
Foto: © Media Tornado/Cartoonito 2023

Bij ACME Construction Company leiden Bugs Bunny en Lola Bunny een team van bouwvakkers. Om eerlijk te zijn zouden ze beter uit de buurt van een bouwplaats blijven.

BUGS BUNNY BOUWERS
MAANDAG 16 FEBRUARI - DINSDAG 24 FEBRUARI


Maar door samen te werken als één team slagen Daffy Duck, Porky Pig, Tweety en de rest er toch in om de gekste bouwklussen ooit tot een goed einde te brengen.

Kijk van maandag 16 februari tot en met dinsdag 24 februari elke dag om 14.30 uur naar de nieuwe afleveringen van Bugs Bunny Bouwers op Cartoonito, en te streamen op HBO Max.

BEN 10
MAANDAG 2 FEBRUARI - ZATERDAG 21 FEBRUARI

Tijdens een schijnbaar eindeloze zomervakantie ontdekt Ben Tennyson een buitenaards horloge: de Omnitrix. Dit verbazingwekkende apparaat geeft Ben de mogelijkheid om te transformeren in tien spectaculaire en krachtige buitenaardse wezens.

Kijk vanaf maandag 2 februari elke dag om 15.25 uur naar 'Ben 10' op Cartoonito, en te streamen op HBO Max.

KLAAR VOOR DE START? AF!
MAANDAG 19 JANUARI - ZONDAG 1 MAART

Cartoonito zorgt voor een wervelwind van wilde achtervolgingen en hilarische streken in het speciale programmablok: Klaar voor de start? Af! Ga mee met je favoriete vrienden in een speelse achtervolging zoals nooit eerder gezien.

In 'Grizzy en de Lemmings' is het beer tegen lemmings in een non-stop kat-en-muis-spel. In Be Cool, Scooby-Doo! gaat de bende van Mystery Inc. op zoek naar griezelige mysteries en gekke monsters. In De Tom en Jerry Show wordt de meest iconische achtervolging ooit opnieuw tot leven gebracht. De valstrikken van Tom en de trucs van Jerry zijn nog steeds even hilarisch.

Maak je klaar voor een hoop achtervolgingen! Kijk nu elke dag om 7.55 uur naar 'Klaar voor de Start? Af!' op Cartoonito en te streamen op HBO Max!


