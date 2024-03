Faroek Özgunes praat met 'de killer van Brugge' in eerste aflevering van 'Moordzaken: Levenslang'

In ons land zitten 11.500 gedetineerden in de gevangenis. Twee procent daarvan is veroordeeld tot levenslang en het merendeel van hen komt wellicht nooit meer vrij.