'Familie': week 34 (2021) - NIEUW SEIZOEN!

Het wachten van de fans is eindelijk beloond. Na bijna twee maanden geduld oefenen is 'Familie' maandag terug! En heel wat vragen hebben een antwoord nodig. Wie heeft Lars ontvoerd? Overleeft Quinten zijn hartaanval? Hoe loopt het af met Stefanie, Simon én Jonas? En wat met Raven? Lees hier al de preview!

Maandag 23 augustus 2021 - aflevering 6824

Stefanie merkt hoe agressief Jonas zich gedraagt tegenover Simon. Die laatste weet te ontsnappen uit de container, maar Jonas zet de achtervolging in. Op de awarduitreiking voor Ondernemer van het Jaar merkt Véronique dat de auto van Lars nog op de parking staat. Ze begint zich echter al snel zorgen te maken. Hanne is in paniek nadat Quinten in elkaar is gestuikt na zijn marathon.

Dinsdag 24 augustus 2021 - aflevering 6825

Guido besluit bij zijn vader te gaan wonen en combineert zijn werk als fietskoerier met een job in de Jan & Alleman. Zjef en Rudi krijgen hun echtscheidingspapieren, maar Mieke en Niko willen een ultieme poging wagen om de brokken alsnog te lijmen. Ondertussen is de nieuwe pils van Niko klaar voor lancering.

Woensdag 25 augustus 2021 - aflevering 6826

Zjef heeft door dat Louise stapelverliefd is op Raven. Zij ontkent, maar zet de jacht op hem ondertussen verder. Mieke en Niko organiseren een romantisch etentje voor Zjef en Rudi, in de hoop hen alsnog te verzoenen. De avond loopt echter anders af dan verwacht. Iris en Peter hebben een belangrijke vraag voor Marie-Rose.

Donderdag 26 augustus 2021 - aflevering 6827

Benny zet Alfons aan het werk in het atelier. Hij verliest echter al snel zijn geduld. Niko's inspiratie voor een naam voor zijn nieuwe pils is op. Vanessa doet Zjef inzien dat hij ook een aandeel heeft in het spaak lopen van zijn huwelijk. Hanne krijgt een onverwacht telefoontje.

Vrijdag 26 augustus 2021 - aflevering 6828

Zjef en Rudi hebben een afspraak bij de notaris. Vanessa merkt op dat Benny het moeilijk heeft. Hij is het beu dat Alfons alsmaar dingen blijft vergeten. De suikerwaarden van Iris fluctueren opnieuw en ze is nog altijd vaak misselijk. Ze verrast Peter met een vreemd verzoek.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

