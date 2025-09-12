Kijkcijfers: maandag 8 en dinsdag 9 september 2025
'De tijd stond stil en ik had een prins in mijn armen'
Manu Van Acker speelt voor cupido in 'Het Complot'

Elsie Moraïs blaast haar zomerse hit nieuw leven in in 'Sing Again'

vrijdag 12 september 2025
Foto: VTM - © DPG Media 2025

Het weekend wordt bij VTM ingezet met een warm bad van nostalgie in 'Sing Again'. Niet alleen dankzij het gastoptreden van Vanessa Chinitor, die haar iconische Eurovisie-inzending Like The Wind uit 1999 komt zingen, maar ook door een nieuwe lichting muzikale talenten uit de tv-geschiedenis.

Zo maakt onder andere Elsie Moraïs haar opwachting in de show. Zij nam in 2004 deel aan Eurosong en hield daar de grote zomerhit Amore Loco aan over. 'Het is 17 jaar geleden dat ik nog op een podium stond en 20 jaar geleden dat ik dit nummer nog heb gezongen', aldus Elsie. Weet ze na Eurosong ook de jury van 'Sing Again' in te pakken?



'Sing Again', vrijdag 12 september om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.


Sing Again op tv
Zaterdag 13 september 2025 om 17u00  »
VTM
Herkent de jury deze week een Idoolwinnaar uit 2011 of de kandidaat die net geen Michael Jackson werd? Wie is de man die een waanzinnige hit had in de jaren negentig en die ook in het buitenland een groot succes kende?
Donderdag 18 september 2025 om 00u05  »
VTM
Herkent de jury deze week een Idoolwinnaar uit 2011 of de kandidaat die net geen Michael Jackson werd? Wie is de man die een waanzinnige hit had in de jaren negentig en die ook in het buitenland een groot succes kende?
Vrijdag 19 september 2025 om 20u40  »
VTM
De laatste kandidaten maken kans op een ticket voor de halve finale. Wie heeft al meer dan 10 jaar niet meer gezongen, maar scoorde een hit in de jaren 2000? Welke kandidaat vertegenwoordigde ons land op de belangrijkste zangwedstrijd van de wereld?
Zondag 21 september 2025 om 15u45  »
VTM
De laatste kandidaten maken kans op een ticket voor de halve finale. Wie heeft al meer dan 10 jaar niet meer gezongen, maar scoorde een hit in de jaren 2000? Welke kandidaat vertegenwoordigde ons land op de belangrijkste zangwedstrijd van de wereld?
Woensdag 24 september 2025 om 23u55  »
VTM
De laatste kandidaten maken kans op een ticket voor de halve finale. Wie heeft al meer dan 10 jaar niet meer gezongen, maar scoorde een hit in de jaren 2000? Welke kandidaat vertegenwoordigde ons land op de belangrijkste zangwedstrijd van de wereld?

Friends - The Complete Series (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Superman (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Conclave (DVD)
DVD
Persbericht VTM
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo Play4 logo

Wanneer Reuben Tishkoff bij een bouwproject in Las Vegas wordt opgelicht door de wrede casino-eigenaar Willy Bank en er een hartaanval aan overhoudt, besluit Danny Ocean zijn goede vriend en mentor te wreken. Hij trommelt zijn oude kompanen op en plant een overval op Banks nieuwe casino, The Bank genaamd. Ocean wil er zelfs de hulp van een van zijn vroegere vijanden voor inroepen, Terry Benedict.

'Ocean's Thirteen', film uit 2007 met oa. George Clooney, om 20.40 uur op Play4.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 11:00
    Zomerbeelden
    05:00
    Sporza: Davis Cup 2025
  • 09:00
    Zomerbeelden
    07:55
    Sporza: WK Volleybal Mannen 2025
  • 11:55
    Samson en Marie
    04:50
    Geen uitzending
  • 11:45
    Familie
    05:15
    Geen uitzending
  • 10:55
    Geen uitzending
    07:35
    Random Breath Test
  • 11:45
    Geen uitzending
    10:15
    The Good Doctor
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 11:20
    Beverly Hills, 90210
    09:40
    Geen uitzending
  • 10:00
    Joe
    09:30
    Geen uitzending
  • 11:45
    Huizenjagers
    02:15
    De Tafel van de Week
  • 11:20
    NCIS: Hawaii
    02:00
    Criminal Minds
  • 11:35
    Cops
    02:05
    Geen uitzending
  • 11:30
    Million Dollar Listing Los Angeles
    02:00
    Paris in Love
  • 11:20
    Maxine
    02:25
    The First 48
  • 10:00
    Herhalingslus
    09:00
    Z-Weekoverzicht
  • 11:50
    Zo doe je het!
    05:55
    Sixties To Six
  • 11:45
    Ainsley Eats The Streets
    02:00
    Het Weekmenu
  • 11:50
    Queens of Mystery
    02:00
    Midsomer Murders
  • 11:05
    American Pickers
    02:25
    The Resident
  • 11:15
    Tijd voor Max
    02:19
    NOS Journaal
  • 11:45
    Nu te Zien!
    02:40
    Nieuwsuur
  • 11:50
    Pipi, Pupu & Rosemarie
    02:10
    Groeten vanaf de camping