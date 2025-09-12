Elsie Moraïs blaast haar zomerse hit nieuw leven in in 'Sing Again'

Het weekend wordt bij VTM ingezet met een warm bad van nostalgie in 'Sing Again'. Niet alleen dankzij het gastoptreden van Vanessa Chinitor, die haar iconische Eurovisie-inzending Like The Wind uit 1999 komt zingen, maar ook door een nieuwe lichting muzikale talenten uit de tv-geschiedenis.

Zo maakt onder andere Elsie Moraïs haar opwachting in de show. Zij nam in 2004 deel aan Eurosong en hield daar de grote zomerhit Amore Loco aan over. 'Het is 17 jaar geleden dat ik nog op een podium stond en 20 jaar geleden dat ik dit nummer nog heb gezongen', aldus Elsie. Weet ze na Eurosong ook de jury van 'Sing Again' in te pakken?

Sing Again op tv

Herkent de jury deze week een Idoolwinnaar uit 2011 of de kandidaat die net geen Michael Jackson werd? Wie is de man die een waanzinnige hit had in de jaren negentig en die ook in het buitenland een groot succes kende?

De laatste kandidaten maken kans op een ticket voor de halve finale. Wie heeft al meer dan 10 jaar niet meer gezongen, maar scoorde een hit in de jaren 2000? Welke kandidaat vertegenwoordigde ons land op de belangrijkste zangwedstrijd van de wereld?

