Elke Clijsters deelt haar allerlaatste roos uit in de finale van 'De Bachelorette'

Vorige keer beleefde Elke drie romantische dates met de overgebleven mannen. De passie laaide hoog op, maar Elke moest toch afscheid nemen van één van de mannen en stuurde de verliefde Django naar huis.

Elke gaat te rade bij zus Kim

In een prachtig, sprookjesachtig kasteel eindigt straks de zoektocht van Elke Clijsters naar liefde. Veertien vrijgezellen gingen de strijd aan om haar hart te veroveren, in de laatste aflevering blijven slechts twee hartenjagers over. Elke staat voor een belangrijke keuze, ze roept daarvoor nog één keer de hulp in van haar ouders en zus Kim.'Ik vond het leuk om met mijn zus te skypen. Mijn papa is er niet meer en ze is wel echt waar ik terecht kan voor raad.'

Ivan: 'Op dit moment is Elke toch mijn wereld, ze is dat geworden op enkele weken tijd.'

Wouter: 'Ik voel me heel zenuwachtig, de stress begint erger en erger te worden.'

Wie verdient de allerlaatste roos en gaat aan de haal met het hart van Elke?

'De Bachelorette', donderdag 6 mei om 20.30 uur op Play4 en Goplay.be.