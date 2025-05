Drie powervrouwen stappen in het 'Huizenjagers'-busje richting Noord-Antwerpen

De groene regio boven de koekenstad is één van de meest populaire woongebieden van ons land. De omgeving is heerlijk rustig, omringd door het groen en toch dicht bij het centrum van Antwerpen.

Drie powervrouwen staan te popelen om op pad te gaan en de vier potentiële kopers te overtuigen van hun vondsten.

De kopers

Ciara en Frederik

​Samen met hun dochter en zoon zoeken Ciara en Frederik een nieuw huis waar ze zich helemaal thuis kunnen voelen. Hun ideale regio is op tien minuten rijden van Sint-Job-in-'t-Goor. Ciara droomt van een dressing, Frederik vindt een garage dan weer belangrijk. Hun budget is €550.000.

Alexia en Jens

​De 28-jarige Alexia is HR-officer bij een modebedrijf en de 33-jarige Jens heeft een technische functie in de vastgoedsector. Samen met hun twee dochtertjes willen ze ontsnappen aan de drukte in Rumst en naar een afgewerkte woning in een rustig gelegen buurt trekken. Drie ruime slaapkamers en een keuken met een weids uitzicht zijn een must. Alexia droomt ervan om ooit onthaalmama te worden, dus een extra ruimte met een aparte inkom zou een enorm pluspunt zijn. Budget: €520.000

Luc en Brigitte

​Dit aangename koppel is op zoek naar een aangepaste woning waar zich alles op het gelijkvloers bevindt. Een tijdje geleden raakte Luc betrokken bij een verkeersongeval, waardoor zijn linkerbeen geamputeerd moest worden. Daardoor is hun huidige woning niet meer geschikt om in te blijven wonen. Voor hun rolstoelvriendelijke woning met een kleine tuin, drie slaapkamers en een garage hebben ze een budget van €420.000 voor ogen.

Siegen en Els

​Siegen is alleenstaande mama van twee kindjes en woont nu op een iets te klein appartementje. Bovendien heeft ze redelijk veel last van burenlawaai, dus ze is op zoek naar een rustige gelegen huisje in of rond Ekeren. Een klein tuintje waar een trampoline voor de kinderen in past en een aparte wasruimte zijn heel belangrijk voor Siegen. Voor haar nieuwe woning heeft ze een budget bij elkaar gespaard van €220.000.

De Makelaars

​De eerste makelaar is Katrin uit Brasschaat. Ze werkte altijd in de sales en kwam toevallig in het vastgoedwereldje terecht. Momenteel zit ze al tien jaar in het vastgoed en runt ze zo’n drie jaar haar eigen kantoor. De eeuwige positivo hoopt zich vooral enorm te amuseren deze week, maar zal ook haar uiterste best doen om de 'Huizenjagers'-trofee binnen te halen.

Sarah is een makelaar die altijd netjes voor de dag komt. Met haar ervaring in de fashionwereld zal ze altijd helemaal uitgedost op pad gaan. Sarah heeft al heel wat watertjes doorzwommen en zal zich volledig smijten in het 'Huizenjagers'-avontuur.

Winny weet maar al te goed hoe ze het zal aanpakken deze week, want ze deed eerder al eens mee met Huizenjagers en ging toen met de trofee naar huis. Ze zit al 25 jaar in het vastgoed. Ze gelooft heel erg in de kracht van de natuur en de helende werking van stenen. Daar maakt ze ook gretig gebruik van tijdens de zoektocht naar droompanden.

'Huizenjagers Noord-Antwerpen', van maandag tot donderdag op Play4 en GoPlay.