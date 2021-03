Dom of geniaal? Hans Bourlon gebruikt techniek van de stilte om topdeal binnen te halen in 'Stukken van Mensen'

Foto: Play4 - © SBS Belgium 2021

In de laatste aflevering van 'Stukken van Mensen' zijn Studio 100-topman Hans Bourlon en zijn broer Joost te gast in de Verbeke Foundation. Zij willen een topdeal binnenhalen voor hun houtskooltekening van kunstenaar Léon De Smet, want de opbrengst is voor een goed doel. En dat vraagt om speciale strategie: de methode van de stilte.

'We hebben al een heldere tactiek afgesproken', vertelt Hans. 'Wij gaan dus zwijgen en stille gaten laten vallen. De persoon die dan het woord neemt, hangt.' Laten de dealers zich vangen of vangen de Bourlons bot?

Patty en Erik zijn zot van Disney. Ze gingen zelfs op huwelijksreis naar Disneyland. Nu komen ze een stukje Disneymagie verkopen: een kast van Mickey Mouse. Luc uit Gent is een rasechte gitaarliefhebber en zijn stuk klinkt als muziek in de oren voor de dealers. Hij verpatst zijn Gibson Limited Edition gitaar mét handtekening van de legendarische gitarist B.B. King himself. Verkoper Sacha uit Geel slaagde erin om een unieke lampenkap op de kop te tikken, ontworpen door de Italiaanse ontwerper Castiglioni. 'Stukken van Mensen', maandag 22 maart om 21.35 uur op Play4.