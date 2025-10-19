Dit zijn de kandidaten van de tweede week van 'De Slimste Mens ter Wereld'

Na een succesvolle eerste week vol verrassingen en spannende eindrondes, gaat 'De Slimste Mens ter Wereld' vrolijk verder met week twee. Nieuwe kandidaten en opnieuw een jury die zorgt voor scherpe én grappige commentaren. Dat kun je verwachten van maandag 20 oktober tot en met donderdag 23 oktober op Play. Ontdek het overzicht!

Maandag 20 oktober: Radja Nainggolan trapt de tweede week op gang

Voetbalfans opgelet: op maandag betreedt Radja Nainggolan – de flamboyante ex-Rode Duivel met een al even uitgesproken persoonlijkheid – de quizarena. Of hij naast het veld ook tactisch kan scoren op kennisvlak? De jury bestaat opnieuw uit James Cooke in het goede gezelschap van debutante Daphne Agten, die met haar frisse blik voor een leuke dynamiek zorgt.



Dinsdag 21 oktober: Felix Heremans maakt zijn intrede

Op dinsdag verwelkomt Erik acteur Felix Heremans, aanstormend talent in het Vlaamse medialandschap. Aan de jurytafel: Steven Van Herreweghe en Manu Van Acker – een duo dat ongetwijfeld zorgt voor humor én nostalgie.



Woensdag 22 oktober: Peter Vandenbempt

De kenner der kenners uit de sportjournalistiek, Peter Vandenbempt, waagt zich woensdag aan de quizvragen. Zal zijn feilloze geheugen voor voetbalstatistieken hem ook helpen in de bredere triviawereld? Hij krijgt commentaar van Bart Cannaerts en Rik Verheye, een juryduo met humor, flair en een vleugje chaos.



Donderdag 23 oktober: Ayana Doucouré sluit de week af

De week wordt afgesloten met 'Knokke Off'-actrice Ayana Doucouré, rijzende ster op het podium én op televisie. Aan haar zijde een pittige jury: Daan Alferink keert terug na zijn passage in week één, dit keer vergezeld door cartoonist en creatief brein Jeroom – goed voor absurde humor en verrassende opmerkingen.



Wie haalt de finaleweek? Wie sneuvelt onverwacht vroeg? En wie verrast vriend en vijand met zijn of haar kennis? Ontdek het elke avond van maandag tot donderdag om 21.15 uur op Play.