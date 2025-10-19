Hier zijn ze dan! King Krab, Oehoe, Bambi, Pauw, Flitser, Château en Pluisje uit 'The Masked Singer'
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Dit zijn de kandidaten van de tweede week van 'De Slimste Mens ter Wereld'

zondag 19 oktober 2025
Foto: Play - © Play Media 2025

Na een succesvolle eerste week vol verrassingen en spannende eindrondes, gaat 'De Slimste Mens ter Wereld' vrolijk verder met week twee. Nieuwe kandidaten en opnieuw een jury die zorgt voor scherpe én grappige commentaren. Dat kun je verwachten van maandag 20 oktober tot en met donderdag 23 oktober op Play. Ontdek het overzicht!

Maandag 20 oktober: Radja Nainggolan trapt de tweede week op gang
Voetbalfans opgelet: op maandag betreedt Radja Nainggolan – de flamboyante ex-Rode Duivel met een al even uitgesproken persoonlijkheid – de quizarena. Of hij naast het veld ook tactisch kan scoren op kennisvlak? De jury bestaat opnieuw uit James Cooke in het goede gezelschap van debutante Daphne Agten, die met haar frisse blik voor een leuke dynamiek zorgt.

Dinsdag 21 oktober: Felix Heremans maakt zijn intrede
Op dinsdag verwelkomt Erik acteur Felix Heremans, aanstormend talent in het Vlaamse medialandschap. Aan de jurytafel: Steven Van Herreweghe en Manu Van Acker – een duo dat ongetwijfeld zorgt voor humor én nostalgie.

Woensdag 22 oktober: Peter Vandenbempt 
De kenner der kenners uit de sportjournalistiek, Peter Vandenbempt, waagt zich woensdag aan de quizvragen. Zal zijn feilloze geheugen voor voetbalstatistieken hem ook helpen in de bredere triviawereld? Hij krijgt commentaar van Bart Cannaerts en Rik Verheye, een juryduo met humor, flair en een vleugje chaos.

Donderdag 23 oktober: Ayana Doucouré sluit de week af
De week wordt afgesloten met 'Knokke Off'-actrice Ayana Doucouré, rijzende ster op het podium én op televisie. Aan haar zijde een pittige jury: Daan Alferink keert terug na zijn passage in week één, dit keer vergezeld door cartoonist en creatief brein Jeroom – goed voor absurde humor en verrassende opmerkingen.

Wie haalt de finaleweek? Wie sneuvelt onverwacht vroeg? En wie verrast vriend en vijand met zijn of haar kennis? Ontdek het elke avond van maandag tot donderdag om 21.15 uur op Play. 



De Slimste Mens Ter Wereld op tv
Maandag 20 oktober 2025 om 21u15  »
Play 4
Erik Van Looy bewoog opnieuw hemel en aarde om een indrukwekkende groep van 34 deelnemers van verschillende pluimage samen te brengen voor de populairste quiz van Vlaanderen.
Dinsdag 21 oktober 2025 om 17u45  »
Play 4
Erik Van Looy bewoog opnieuw hemel en aarde om een indrukwekkende groep van 34 deelnemers van verschillende pluimage samen te brengen voor de populairste quiz van Vlaanderen.
Dinsdag 21 oktober 2025 om 21u15  »
Play 4
Erik Van Looy bewoog opnieuw hemel en aarde om een indrukwekkende groep van 34 deelnemers van verschillende pluimage samen te brengen voor de populairste quiz van Vlaanderen.
Donderdag 23 oktober 2025 om 17u45  »
Play 4
Onder leiding van de quizfather der televisiewereld, Erik Van Looy, strijden kandidaten om de titel van slimste mens ter wereld. De vraag is wie de begeerde oorkonde mee naar huis zal nemen.
Donderdag 23 oktober 2025 om 21u15  »
Play 4
Onder leiding van de quizfather der televisiewereld, Erik Van Looy, strijden kandidaten om de titel van slimste mens ter wereld. De vraag is wie de begeerde oorkonde mee naar huis zal nemen.

Superman (Blu-ray)
DVD
I Know What You Did Last Summer (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (DVD)
DVD
Bron: Play
http://www.play.tv
Meer artikels over Play
Meer artikels over Woestijnvis
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo VRT Canvas logo

De oorlog begint steeds meer zijn tol te eisen: Reg Seekings lijdt aan nachtelijke angstdromen terwijl Tonkin voor het vuurpeloton staat. Een laatste avondmaal met een Duitse generaal biedt hem een glimp van hoop. In Termoli raakt Seekings bevriend met de achtjarige Matteo en zijn gezin. Eve duikt op midden in de chaos, vastbesloten om mee te vechten. Tonkins leven hangt ondertussen nog steeds aan een zijden draadje.

'Rogue Heroes', om 20.00 uur op VRT Canvas.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 20:05
    Reizen Waes: de bucketlist
    02:45
    Journaallus
  • 20:00
    Rogue Heroes
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 20:15
    VRT NWS journaal met VGT
    06:00
    Tik Tak
  • 20:00
    De Verraders
    07:50
    De Buurtpolitie Extra
  • 19:55
    John Wick
    00:45
    Geen uitzending
  • 19:30
    Red Eye
    06:00
    Qmusic
  • 19:40
    Top 20 Funniest
    07:00
    Willy
  • 18:55
    The March Sisters at Christmas
    06:50
    The Spirit of Christmas
  • 19:55
    Vinger aan de Poot
    01:10
    Walker, Texas Ranger
  • 20:00
    De Verhulstjes
    01:30
    De Tafel van de Week
  • 19:30
    Criminal Minds
    02:35
    Geen uitzending
  • 20:10
    Two and a Half Men
    07:45
    The First 48
  • 19:45
    Komen eten
    06:50
    The Block Australia
  • 19:25
    The Killer in My Family
    07:50
    Homicide: Hours to Kill
  • 19:58
    Alle Zaken op een Rijtje
    04:22
    Herhalingslus
  • 20:03
    Tooldokter
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:05
    De Sterrenkaart
    02:05
    Loïc zot van koken weekmenu
  • 20:00
    Miss Fisher's Murder Mysteries
  • 20:00
    Grey's Anatomy
  • 20:00
    NOS Journaal 20.00 uur
    08:00
    NOS Journaal
  • 20:05
    De Hofkar
    08:00
    Nieuwsuur
  • 20:15
    Kiespijn: Tweede Kamerverkiezingen
    07:55
    Dino Daan & Lucy