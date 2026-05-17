Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW
zondag 17 mei 2026

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 18 mei 2026 – aflevering 8574
David vertelt Justin dat als hij zich aan de regels houdt, de man die verantwoordelijk is voor de dood van zijn vrouw ermee weg zal komen. Mali vindt de zwangerschapstest. Tane neemt Cash en Eden mee naar het feest dat hij samen met Abigail en Mali heeft georganiseerd.


Dinsdag 19 mei 2026 – aflevering 8575
Remi en Sonny maken zich klaar om ook naar het feest te gaan. Levi en Mackenzie brengen Eden, Abigail en Tane op de hoogte over hun zwangerschap. Een dronken Cash vertelt Eden dat hij expres valse geloften heeft achtergelaten zodat zij die zou vinden.

Woensdag 20 mei 2026 – aflevering 8576
Remi is bezorgd om Bree en probeert haar te overtuigen om naar de bruiloft te komen. Harper maakt zich zorgen om haar oog en laat zich verzorgen in het ziekenhuis. Lacey vertelt Theo dat ze Wendells huis in de gaten heeft gehouden.

Donderdag 21 mei 2026 – aflevering 8577
Lacey en Jo vergelijken hun aantekeningen over het onderzoek en confronteren David hier vervolgens mee. Dana besluit de bruiloft over te slaan om tijd met Harper door te brengen en is verrast dat Sonny bereid is om zonder haar te gaan.

Vrijdag 22 mei 2026 – aflevering 8578
David en Lacey spreken af om eerlijk tegen elkaar te zijn. Lacey vraagt Jo om opnieuw hypnotherapie te ondergaan. Mackenzie vertelt haar moeder over de zwangerschap en Levi verspreekt zich tegen Bree. Thuis doet hij een schokkende vaststelling.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

Home and Away op tv
Vrijdag 29 mei 2026 om 19u05  »
VTM 2
De (liefdes)levens van bewoners van het fictieve Australische stadje Summer Bay. De hoofdpersonen moeten omgaan met relaties, familie, liefde, verlies en opgroeien.

