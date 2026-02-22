Dit zijn de kandidaten van 'De Dag van Vandaag' deze week

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
zondag 22 februari 2026
Foto: VRT1 - © VRT 2026

Na een weekje krokusvakantie zijn Bart Cannaerts en Fien Germijns terug van weggeweest. 'De Dag van Vandaag' is opnieuw vier avonden op rij te zien, met frisse teams, duidelijke linken en hopelijk opnieuw een goed gevulde pot voor een kijker thuis.

Maandag 23 februari – Nederland
Jan Jaap van der Wal · Otto-Jan Ham · Jeroen van Koningsbrugge

Dinsdag 24 februari – Ik Vraag Het Aan
Niels Destadsbader · Klaasje Meijer · Mohsin Abbas

Woensdag 25 februari – Besties
Manu Van Acker · Charlotte Sieben · Jade Mintjens

Donderdag 26 februari – De Mutti’s
Anastasya Chernook · Dina Tersago · Sarah Mouhamou

'De Dag van Vandaag', van maandag 23 februari 2023 tot en met donderdag 26 februari 2026  rond 21.30 uur op VRT 1.




Bron: VRTMAX
http://www.VRTMAX.be
Aanbiedingen
TVvisie Extra



Kijktip van de dag

'Gene paniek' (VRT 1)

Philippe start als angstcoach een traject met Veronica, die van kinds af aan een panische angst heeft voor water. Hij wil haar laten wennen aan het diepe water én heeft een eerste zwemles voor haar geregeld. Een andere angst die hij wil aanpakken is spinnenangst of arachnofobie. Hiervoor heeft Philippe een groepje samengesteld van zes mensen die hij in enkele korte en krachtige stappen wil helpen hun angst voor spinnen te overwinnen. Hij loodst de deelnemers van een onschuldig lesje over spinnen en voorzichtig contact met een huisspin naar een donkere kelder vol vogelspinnen.

'Gene Paniek!', om 20.05 uur op VRT 1.

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 10:00
    Sporza: Milaan Cortina 2026
    12:15
    Clips
  • 08:00
    Winterbeelden
    12:10
    Sporza: Milaan Cortina 2026
  • 11:15
    Edmond & Lucy
    11:30
    Yetili vertelt
  • 09:45
    Geen uitzending
    11:50
    Benidorm Bastards
  • 10:30
    Geen uitzending
    12:20
    Selling Super Houses
  • 09:40
    Geen uitzending
    12:15
    9-1-1: Lone Star
  • 10:00
    Geen uitzending
    15:10
    Baywatch
  • 08:45
    Geen uitzending
    15:55
    Law & Order Toronto: Criminal Intent
  • 10:00
    Joe
    15:15
    Geen uitzending
  • 10:55
    Foodies & The City
    11:25
    De Dagschotel
  • 11:10
    FBI
    12:05
    C.S.I. New York
  • 11:00
    Geen uitzending
    12:05
    Borderforce USA: The Bridges
  • 10:25
    The Block Australia
    11:25
    De Gastentafel
  • 11:00
    Reap What You Sew: An Aurora Teagarden Mystery
    12:35
    Mark of a Serial Killer
  • 11:07
    CEO van mijn leven
    11:35
    De CFO podcast
  • 11:19
    Hallo Roger
    12:00
    De Vlaamse Top 10
  • 11:00
    Becoming Meewis
    11:40
    Winterse Kost
  • 10:45
    Darby and Joan
    11:40
    The Good Ship Murder
  • 11:05
    First Dates Australia
    16:20
    Dodgeball: A True Underdog Story
  • 09:50
    NOS Olympische Winterspelen
    18:00
    NOS Journaal 18.00 uur
  • 11:05
    Nederland zingt op zondag
    11:30
    EO BEAM Kerkdienst
  • 11:10
    Grizzy en de Lemmingen
    11:20
    Coop Troop