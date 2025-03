Dit zie je in april op Disney Channel en Disney Junior

In de vervolgserie van 'Wizards Waverly Place' volg je een inmiddels volwassen Justin Russo, die kiest voor een normaal leven met zijn gezin: Giada, Roman en Milo. Wanneer zijn zus Alex hulp zoekt voor de jonge tovenaar Billie, moet Justin zijn magische vaardigheden opnieuw inzetten.

Terwijl hij Billie begeleidt, balanceert hij zijn dagelijkse verantwoordelijkheden en beschermt hij de toekomst van de Tovenaarswereld.

Vanaf 7 april, maandag t/m vrijdag om 15.15 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

PRIMOS

'Primos' volgt Tater Ramirez Humphrey, een excentriek meisje dat grote dromen heeft voor haar toekomst en slechts één zomer heeft om ze allemaal waar te maken. Dit wordt alleen moeilijk aangezien ineens alle twaalf neven en nichten op de stoep staan.

Vanaf 21 april, maandag t/m vrijdag om 16.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

MARVEL'S MOON GIRL & DEVIL DINOSAUR

'Marvel's Moon Girl and Devil Dinosaur' volgt de avonturen van het 13-jarige supergenie Lunella Lafayette en haar 10-ton zware T-Rex, Devil Dinosaur. Nadat Lunella per ongeluk Devil Dinosaur naar het huidige New York City haalt, werkt het duo samen om de Lower East Side van de stad te beschermen tegen gevaar.

Elke zaterdag en zondag om 12.45 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

JONGEN, MEISJE, HOND, KAT, MUIS, KAAS

'Jongen Meisje Hond Kat Muis Kaas' is een komische animatie-serie over een samengestelde familie; met vader’s zonen (een jongen, een hond en een muis) en moeder’s dochters (een meisje, een kat en een stuk antropomorfe kaas). Het chaotische gezin leert samen te leven onder één dak. Ieder lid is vreemd op zijn of haar eigen manier, dus meestal lopen de zaken uit de hand. Uiteindelijk zullen ze ondanks hun verschillen bewijzen dat ze één familie zijn.

Vanaf 7 april, maandag t/m vrijdag om 17.45 uur op Disney Channel.

NIEUW SERIE

ROBOGOBO

Robogobo, is een groep schattige huisdieren die door de jonge uitvinder Dax worden geadopteerd. Samen vormen ze een superheldenteam dat de dieren in de stad beschermt en in gevaarlijke situaties redt. De serie gaat over vriendschap, samenwerking en het inzetten van technologie om anderen te helpen.

Vanaf 5 april, elke zaterdag en zondag om 15.00 uur op Disney Junior.

STUNT

SUPERHERO WEEK

Tijdens de Superhero Week worden jonge helden gevolgd die samen avonturen beleven en samenwerken om de wereld om zich heen te beschermen. Van de afleveringen van 'Spidey en Zijn Geweldige Vriendjes', waarin Spidey en zijn vrienden New York City proberen te redden van schurken, tot 'Superkatjes', waar katten met superkrachten hun stad beschermen tegen allerlei bedreigingen. En tot slot 'Robogobo', waarin een groep huisdieren andere dieren in nood helpt. Deze series draaien allemaal om vriendschap, teamwork en het gebruik van unieke krachten om anderen te helpen.

Maandag 28 april t/m vrijdag 2 mei om 14.00 en 17.30 uur op Disney Junior.